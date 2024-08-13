Низку областей України атакують БпЛА і ракети: що відомо

Мешканців областей, де є ризик обстрілу, просять подбати про власну безпеку.

Територію України атакують дрони й ракети. Ризик обстрілу є у низці областей.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

"Декілька груп ударних ворожих БпЛА заходять з півночі Сумської області у напрямку Чернігівської, курс західний", – написали у ПС ЗСУ.

Як додає телеграм-канал "Николаевский Ванек", 7 БпЛА пролітають Шостку в бік Чернігівської області.

Крім того, ворожа ракета рухається зі сходу Сумщини у напрямку Чернігівщини. Курс західний.

Нагадаємо, у вівторок зранку, 13 серпня, Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про ракетну небезпеку.

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