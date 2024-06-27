"Мумії іншопланетян" у Перу: вчені вважають, що це не люди

Вчені змогли з'ясувати, що мумія була створена в період між 240 і 383 роками нашої ери.

Багато вчених назвали мумії "іншопланетян", виявлені в Перу, містифікацією. Але нове дослідження показало дещо інше.

Про це пише Daily Mail.

Мумія на прізвисько Марія була однією із шести мумій, виявлених у гробниці в Насці, місті на півдні Перу.

Журналіст і уфолог Хайме Мауссан заявив, що вони мають іншопланетне походження і що це істоти, які колись жили на Землі. Багато вчених заявили, що насправді ці мумії є містифікацією і були модифіковані розкрадачами гробниць.

2018 року вчені на основі аналізів зразків ДНК та інших матеріалів дійшли висновку, що ці мумії належать людям.

Науковці з'ясували, що в мумії не було волосся та зовнішніх вух, тобто були лише отвори вушних каналів. Також з'ясувалося, що подовження черепа не було створено штучним шляхом. Учені припускають, що череп від самого початку був такої форми. Водночас обсяг черепа на 30% більший, ніж у людини.

Сканування гуманоїда показало, що в нього були вирячені очі і верхня та нижня щелепи, що виступають вперед. У Марії не вистачало шести зубів, інші були сильно стерті, а також були відсутні три зуби мудрості.

Також учені з'ясували, що п'яткова кістка Марії, що утворює п'яту, має іншу форму і структуру, ніж у людини. Вчені вважають, що цей гуманоїд не ходив повністю прямо, а переміщався згорбившись, щоб зберегти стійкість тіла.

Аналіз дослідження також показав, що істота страждала на артрит рук і ніг, а також на пошкодження хребта.

За словами вчених, найбільш незвичайні особливості гуманоїда вони виявили в його руках і ногах. Ширина кісток зап'ястя і основ трьох пальців змінюються плавно і рівномірно, що робить руки такими ж широкими, як у людини, але приблизно на 20 см довшими. Кожен палець руки має чотири фаланги, на відміну від трьох фаланг у людини. Кістки стопи плавно переходять у три пальці й мають таку саму ширину, як у людини, але приблизно на 23 см довші. На пальцях ніг також є чотири фаланги.

Нагадаємо:

У Конгресі Мексики відбулися слухання у справі про дві нелюдські мумії, виявлені в Перу, яким, як стверджували раніше, 1000 років. Уфолог Хайме Мауссан привів із собою на слухання вчених, які заявили, що ці тіла належать справжнім живим істотам.

У вересні 2023 року Мауссан уже представляв у Конгресі тіла двох дивних гуманоїдних істот зростом 1 метр, які мають дуже худі тіла, сіру шкіру, великі голови та три пальці на руках і ногах.

Дослідники заявили, що не було абсолютно жодного людського втручання у фізичне та біологічне формування цих істот і водночас вони, найімовірніше, мають земне походження.

Хоча Мауссан твердо відстоював свої докази того, що дві мумії дивних істот є справжніми, презентація зазнала критики з боку багатьох експертів, які знову назвали це містифікацією.

Минулого разу під час представлення "іншопланетян" у Конгресі Мексики Мауссан заявив, що ці мумії не є частиною земної еволюції, а також що їх знайшли не на місці аварії НЛО.

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