18-річних можуть мобілізувати: в ТЦК зробили гучну заяву

В Одеському ТЦК та СП розповіли, що чоловіків від 18 до 25 років зараховують до категорії призовників.

Мобілізація в Україні триває. В ТЦК та СП зробили гучну заяву та розповіли, коли до ЗСУ можуть мобілізувати 18-річних хлопців.

А от чи можуть 18-річних юнаків відправити на фронт, хто втратить відстрочку від мобілізації вже від 1 серпня 2024 року та чи потрібно "обмежено придатним" йти до ТЦК, щоб оновити свій статус – в ексклюзиві TSN.ua.

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Хто втратить право на відстрочку від 1 серпня

Деякі категорії громадян мають право на відстрочку, але далеко не всі - у багатьох українців є ризик її втратити. За оновленим законодавством, у серпні деякі категорії українців втрачають відстрочку від мобілізації. Зокрема, вона більше не буде доступна для таких категорій:

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але в разі погашення і своєчасної сплати, відстрочку можна оформити);

батьки-одинаки, у разі якщо матір не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особи, які мають статус "обмежено придатний" - через скасування такої категорії (якщо ЛКК визнає чоловіка придатним);

чоловіки, які під час повторної ВЛК були визнані здоровими;

неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають тільки рідні)»

Ба більше, відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом також неможлива, якщо це інвалідність III групи. Те ж саме стосується й інвалідів I та II групи - військовозобов'язаний не має права її оформити, якщо є інші родичі, які можуть доглядати за інвалідом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОБІЛІЗУВАТИ МОЖУТЬ НАВІТЬ 18-РІЧНИХ?! У ТЦК зробили заяву!

"Сюрпризи" мобілізаційного законодавства

Попри те, що список осіб, які не мають права на відстрочку, залишається незмінним, а іноді й поповнюється. Є ситуації, коли можна втратити її, навіть якщо відстрочку давно оформили. Наприклад, коли людину звільняють або вона звільняється за власним бажанням зі стратегічно важливої для країни компанії, то вона автоматично втрачає бронь.

Також відстрочка втрачається, коли закінчується термін бронювання або ж контракт компанії з Силами оборони. Може бути ситуація, коли компанія втратила статус критично важливого об'єкта. Відповідно, тоді також для робітників такої компанії втрачається можливість броні для персоналу. Також автоматично відстрочка від мобілізації буде анульована при ліквідації самої компанії. Якщо установа або орган влади перестав існувати, значить і всі привілеї, отримані за допомогою нього, більше не мають юридичної сили.

18-річних юнаків можуть мобілізувати?

Ще один "сюрприз", згідно з чинним мобілізаційним законодавством, чекає на юнаків від 18-ти до 25-ти років. В Одеському ТЦК та СП розповіли, що чоловіків від 18 до 25 років зараховують до категорії призовників. Однак, попри заборону примусової мобілізації, їх можуть призвати до лав ЗСУ.

"Дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати:

Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;

Якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;

Обмежено придатний, тобто визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час", - зазначили у військкоматі.

Раніше підполковник ЗСУ Володимир Фітьо пояснював, чи можуть потрапити до війська 18-річні юнаки. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Категорія осіб від 18 до 27 років підпадає під категорію призовників, а це військова строкова служба. Зараз на неї призов не здійснюється, тому такі громадяни можуть отримати повістку, прийти в ТЦК та СП, показати там, що вони навчаються чи будь-що інакше, і на тому все", - зазначив він.

Водночас Фітьо пояснив, якщо такий громадянин, зокрема 18-річний юнак, виявляє бажання проходити військову службу, він може це зробити добровільно.

"Обмежено придатним" потрібно пройти ВЛК

Також у ТЦК нагадали, що, згідно з законодавством від квітня 2024 року, немає статусу "обмежено придатний". Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними, навіть якщо їм менше ніж 25 років. Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати нові статуси придатності:

Придатний до служби;

Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

Тимчасово непридатний – вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків;

Непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

Нагадаємо, що всі чоловіки, які мали статус "обмежено придатний", повинні повторно пройти ВЛК. Це необхідно зробити до 4 лютого 2025 року. Примітно, що направлення на проходження комісії мають надавати представники ТЦК. Про це зазначила адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась.

Проте особи, яких було доставлено до ТЦК примусово, можуть бути направлені на ВЛК без додаткових формальностей. Медичний огляд військовозобов'язаних може проводитися в лікарнях, які уклали договори із Національною службою здоров'я України. Однак остаточне рішення щодо придатності до військової служби ухвалюватиме ВЛК у самому ТЦК. У разі незгоди з висновком районної ВЛК, військовозобов'язаний може звернутися до обласного ТЦК для повторного проходження медкомісії. Також її рішення можна оскаржити у судовому порядку або скасувати після розгляду комісією вищого рівня.

Примітно, що у Міноборони наголосили, що під час оновлення даних військовозобов'язаними проходження військово-лікарської комісії не вимагається, воно необхідне лише після отримання повістки на проходження ВЛК. Якщо військовозобов’язаний оновив дані у "Резерв+" або ЦНАП, то ніхто його не може штрафувати за непроходження ВЛК, бо у нього не було обов’язку проходження військово-лікарської комісії, запевнила адвокатка Таміла Алексик. Про це зазначили і в Генеральному штабі ЗСУ.

Ба більше, Таміла Алексик, наголосила, що кожен випадок має розглядатися окремо. Наприклад, у нас є величезна кількість громадян, які раніше мали статус "обмежено придатний". Зараз цей статус скасували, а всі, хто його мав, зобов’язані повторно пройти ВЛК. Якщо цю умову не виконати – таким людям загрожує штраф.

А от якщо людина не прийде по повістці на проходження ВЛК, на неї чекає штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо військовозобов’язаний не сплачує штраф протягом 15 днів, виконавча служба стягує його примусово, вже у подвійному розмірі від суми штрафу, також він має оплатити виконавчий збір. Якщо ж після ВЛК без поважних причин не з'явитися до ТЦК, це тягне за собою кримінальну відповідальність, включаючи до 5 років позбавлення волі, пояснили адвокати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким п'ятьом категоріям громадян не потрібно йти до ТЦК.

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