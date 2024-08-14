На Прикарпатье мобилизовали 21-летнего астматика – ВВС

Сейчас парень уже третий месяц находится на полигоне, но фактически не посещает обучение и отказывается одевать форму.

Издание ВВС-Украина рассказало историю 21-летнего Анатолия Захаревича, утверждающего, что его мобилизовали насильно в конце мая.

Анатолий вместе со своей девушкой уехали на отдых в Карпаты. По дороге из Ворохты на мобильном блокпоста их остановили работники Верховинского ТЦК.

В ходе проверки документов Анатолию сказали, что у него необновленные данные и "пригласили проехать в ТЦК".

Парень рассказал, что не переживал за мобилизацию, ведь ему 21, а еще якобы – бронхиальная астма, из-за которой он имел статус "ограниченно годного в военное время", да и по закону у него было еще почти два месяца на обновление данных в ТЦК, ЦНАПи или онлайн.

"Мы хотели продолжить путешествие и пойти в горы, а они (представители Верховинского ТЦК. — Ред.) сказали, что это должно занять 20 минут, поэтому я не сопротивлялся", — рассказал Захаревич.

Молодой человек утверждает, что в ТЦК у него требовали согласиться на прохождение ВЛК и якобы все же заставили это сделать. Анатолий уверяет, что "не брал в руки ручки", но документы от его имени, по его словам, уже были подписаны.

Сейчас он уже третий месяц находится на полигоне, но фактически не посещает обучение и отказывается одевать форму.

Что ответили в ТЦК

Оперативное командование Запад в Facebook прокомментировало информацию BBC, однако впоследствии пост исчез. Его текст приводит NV. В тексте отмечалось, что мобилизация 21-летнего Захаревича соответствует закону О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, вступившего в силу с 18 мая 2024 года.

"Упомянутое выше лицо умышленно не обновило свои учетные данные и не обращалось ранее к Верховинскому ТЦК и СП по поводу каких-либо обременений, которые могли бы действовать по отношению к нему по предоставлению отсрочки от призыва и мобилизации, что свидетельствует об осознанных намерениях с его стороны относительно уклонение от явки в ТЦК и СП с целью получения тех или иных прав", — говорилось в заявлении.

Напомним, что в мае президент Зеленский подписал закон об уменьшении призывного возраста до 25 лет. Фактически принятие этого закона означает, что теперь под мобилизацию в Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, а не от 27.

Мужчины до 25 лет, не служившие в армии и не имеющие военного опыта, считаются призывниками, а не военнообязанными. Поскольку во время военного положения набора на срочную службу не было, их не мобилизовали. В противном случае мужчины до 25 лет, которые служили срочную службу, либо имели военную кафедру, либо состоят на военном учете как военнообязанные, а не призывники, также подлежат мобилизации.

Ранее бывшая омбудсменка Людмила Денисова назвала три категории юношей до 25 лет, которых могут мобилизовать.

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