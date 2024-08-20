У Дніпрі стався черговий інцидент за участі цивільних і ТЦК (відео)

Конфлікт виник через агресивну поведінку двох осіб: жінка ображала ЗСУ, а інший учасник відмовився йти до військкомату

У Дніпрі сталася сварка між військовослужбовцем і цивільними особами. Конфлікт, в якому військовий жорстко вилаяв жінку, потрапив на відео, яке швидко розійшлося в соціальних мережах. Що саме сталося та як пояснюють ситуацію у військовому комісаріаті про це в ексклюзиві TSN.ua розповіла Людмила Труфин.

На запису видно, як військовий агресивно поводиться з жінкою, що викликало обурення в мережі. Військовий комісаріат пояснив, що конфлікт виник через агресивну поведінку двох осіб, які намагалися завадити виконанню службових обов’язків військовими та поліцією. Жінка висловлювала образи на адресу ЗСУ, а інший учасник конфлікту відмовився з’явитися до військкомату.

Військовослужбовець, який брав участь у конфлікті, має бойовий досвід і нещодавно повернувся з фронту. Хоча його поведінка не є виправданням агресії, вона пояснює емоційну реакцію на провокації. ТЦК вживає заходів для запобігання подібним інцидентам, включаючи додаткові інструктажі для військових та покращення співпраці з поліцією.

У Дніпрі стався черговий інцидент за участі цивільних і ТЦК

Подібний випадок трапився і в липні в селищі Ворохта, де місцеві мешканці конфліктували з представниками ТЦК та прикордонниками через встановлений блокпост. Люди скаржилися на зменшення туристичного потоку та вимагали демонтувати блокпост. Під час конфлікту працівник ТЦК нібито завдав травм жінці. Поліція розпочала розслідування за хуліганство і перешкоджання діяльності ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно місцеві жителі Івано-Франківщини вступили в конфлікт з представниками територіальних центрів комплектування (ТЦК). Люди намагалися перешкодити військовим комісарам забрати чоловіків до армії, і їм вдалося досягти свого – відстояти чоловіків.

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