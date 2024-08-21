Заборона РПЦ в Україні: як це працюватиме і що кажуть нардепи

Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону московської церкви. Він набуває чинності за 30 днів після опублікування, хоча є нюанси.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Законопроект про заборону Російської православної церкви півтора роки із дискусіями та суперечками пролежав у парламенті. Але був прийнятий у другому читанні без обговорення лише за кілька секунд.

Результати голосування у Раді

За місяць після підписання та оприлюднення закону РПЦ в Україні буде офіційно заборонено. Те ж саме чекає і на дочірні релігійні організації, підпорядковані московському патріархату. Законодавці дали їм 9 місяців, щоб розірвати всі зв’язки з країною терористом.

"РПЦ – це не релігійна організація, це частина терористичного режиму і дуже коректно в законі, який проголосувала ВР немає жодної заборони українських релігійних організацій. Ми забороняємо дві речі – РПЦ і зв'язок із нею", - каже заступниця голови комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Євгенія Кравчук

Ідея вигнати "московських попів" з України з’явилася ще у грудні 2022 року. Проти духовної незалежності від Москви виступали депутати від вже забороненої ОПЗЖ, окремі "слуги народу", відомі американські політики та деякі церкви у Європі.

Українська православна церква наполегливо переконує суспільство, що вже немає жодного відношення до Москви, а дії української влади називає "гоніннями". У парламенті погоджуються – виганяють російську нечисть.

"Ми ніколи не забороняли жодну українську церкву, ми заборонили зв'язок з російською так званою церквою, з російською армією, ФСБ і Путіним – це єдина заборона, яка там існує", - каже нардеп Микола Княжицький.

Шукати російський слід серед релігійних конфесій буде спеціально створена комісія. Представники уряду, громадськості та релігієзнавці перевірятимуть церкви і виписуватимуть приписи. Якщо підозрювані у зв’язках з Москвою від своїх покровителів не відмовляються, справу про заборону відправляють до суду. У церкви забирають державне чи комунальне майно і передають власникам.

В Україні заборонили РПЦ

"Дуже багато є державного і комунального майна в користуванні, як приклад Києво-Печерська лавра. Тому це буде значно простіше повернути в управління державою того майна", - каже Євгенія Кравчук.

Поки в УПЦ заявляють про тиск Служба безпеки України продовжує ловити колаборантів та держзрадників у рясах. З початку повномасштабного вторгнення викрито більше ста священнослужителів московського патріархату, 25 з них вже сидять за гратами. Деяких вдалося обміняти на українських захисників.

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