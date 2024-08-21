Запрет РПЦ в Украине: как это будет работать и что говорят нардепы

Верховная Рада одобрила законопроект о запрете московской церкви. Он вступает в силу через 30 дней после опубликования, хотя есть нюансы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Законопроект о запрете РПЦ полтора года с дискуссиями и спорами пролежал в парламенте. Но был принят во втором чтении без обсуждения всего за несколько секунд.

Результаты голосования в Раде

Через месяц после подписания и обнародования закона РПЦ в Украине будет официально запрещено. То же ожидает и дочерние религиозные организации, подчиненные московскому патриархату. Законодатели дали им 9 месяцев, чтобы разорвать все связи со страной террористом.

"РПЦ – это не религиозная организация, это часть террористического режима и очень корректно в законе, который проголосовала ВР, нет никакого запрета украинских религиозных организаций. Мы запрещаем две вещи – РПЦ и связь с ней", — говорит заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

Евгения Кравчук

Идея изгнать "московских попов" из Украины появилась еще в декабре 2022 года. Против духовной независимости от Москвы выступали депутаты от уже запрещенной ОПЗЖ, отдельные "слуги народа", известные американские политики и некоторые церкви в Европе.

Украинская православная церковь настойчиво убеждает общество, что уже не имеет никакого отношения к Москве, а действия украинской власти называет "гонениями". В парламенте соглашаются - изгоняют российскую нечисть.

"Мы никогда не запрещали ни одну украинскую церковь, мы запретили связь с российской так называемой церковью, с российской армией, ФСБ и Путиным - это единственный запрет, который там существует", - говорит нардеп Николай Княжицкий.

Искать российский след среди религиозных конфессий будет специально созданная комиссия. Представители правительства, общественности и религиоведы будут проверять церкви и выписывать предписания. Если подозреваемые в связях с Москвой от своих покровителей не отказываются, дело о запрете отправляют в суд. У церкви забирают государственное или коммунальное имущество и передают владельцам.

В Украине запретили РПЦ

"Очень много государственного и коммунального имущества в пользовании, как пример Киево-Печерская лавра. Поэтому это будет гораздо проще вернуть в управление государством того имущества", — говорит Евгения Кравчук.

Пока в УПЦ заявляют о давлении Служба безопасности Украины продолжает ловить коллаборантов и госпредателей в рясах. С начала полномасштабного вторжения разоблачено более ста священнослужителей московского патриархата, 25 из них уже сидят за решеткой. Некоторых удалось обменять на украинских защитников.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 07:00 за 21 августа. Срочная эвакуация в Донецкой области и дело Шуфрича в суде

Читайте также: