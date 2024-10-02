У Харкові пролунали вибухи: місто під атакою КАБів

У Харкові 2 жовтня пролунали вибухи. Є поранені.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Близько 22:57 у місті знову пролунав вибух.

"Харків під атакою КАБів. Будьте обережні! Можливі повторні пуски", — зазначив міський голова Ігор Терехов.

Як зазначив голова Харківської ОВА, один із КАБів влучив у житловий будинок в Харкові, є руйнування. Екстрені служби працюють на місці. Ще один снаряд вдарив по лісосмузі.

"У Харкові 7 людей отримали поранення", — додав Синєгубов.

Нагадаємо, вдень у вівторок, 24 вересня, росіяни завдали чергового удару КАБами по Харкову. Є прильоти по житлових районах. Вже відомо, що є загиблі та поранені.

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