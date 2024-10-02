"Прежде всего Украина": глава МИД Польши проведет первый разговор с новым генсеком НАТО

Во время разговора будет обсуждаться война в Украине и на Ближнем Востоке.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в среду, 2 октября, проведет первый разговор с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Главной темой разговора будет помощь Украине.

Об этом сообщил спикер МИД Польши Павел Вронский в комментарии для "Укринформ".

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"Будут две главные темы разговора: прежде всего Украина, помощь для Украины, координация поддержки Киева. Второй вопрос будет касаться Ближнего Востока, нынешнего обострения ситуации, а также направлений ее развития", — сообщил Вронский.

Напомним, Марк Рютте вступил в должность генерального секретаря НАТО в критический момент для мировой безопасности. Известный своим умением работать с людьми, Рютте — HR-менеджер, который стал политиком — показал, что может справиться со сложными ситуациями.

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