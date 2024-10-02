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Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС

Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС

ЗАЕС / Фото: Associated Press

Через російську атаку станція знову наблизилася до стану блекауту.

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Зазначається, що пошкоджена внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ – знову в роботі. 

Про це повідомили в "Укренерго".

Зазначимо, що вчора через російську атаку на енергооб’єкт – одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена.

"Ремонтні бригади більше доби чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення. Через постійні обстріли з боку окупантів – отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Наразі окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями.

Раніше ми повідомляли, що у результаті російської атаки на магістральну підстанцію одна з ліній електропостачання окупованої Запорізької АЕС залишилася без електрики. Станція знову наблизилася до стану блекауту.

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