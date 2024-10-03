Чому кішки мнуть лапками: секрет котячої поведінки розкрито

Якщо у вас є кішка, ви, напевно, не раз помічали, як вона мне лапками по вас або ковдрі, ніби замішує тісто.

М'яття лапками – це природна і багатофункціональна поведінка кішок. Вона здається загадковою, проте за нею стоять цілком природні причини.

Чому кішки мнуть лапками і що вони хочуть вам сказати - читайте на ТСН.ua.

Інстинкт із дитинства

Поведінка, коли кішки мнуть лапками, закладена в неї з народження. Маленькі кошенята під час годування мнуть мамині боки, щоб стимулювати виділення молока. Це природний процес, який допомагає їм отримати більше їжі. Навіть коли кішка стає дорослою, цей інстинкт зберігається. Вона може робити це, коли відчуває себе спокійно, безпечно та затишно.

Показник довіри та задоволення

Коли кішка мнуть лапками вас або м'які поверхні, це своєрідний "котячий комплімент". Це означає, що ваш улюбленець почувається поряд з вами комфортно і довіряє вам. Таке поведінка зазвичай супроводжується муркотінням, що тільки підсилює відчуття задоволення у кішки.

Маркування території

Цікаво, що лапки кішки мають спеціальні залози, через які виділяється запах. Коли кішка мнуть лапками поверхню, вона залишає на ній свій запах, своєрідно маркуючи територію. Так вона позначає, що це її місце і що тут вона почувається вдома.

Покращення кровообігу та розминка м’язів

Ще одна причина, чому кішки мнуть лапками, полягає в тому, що таким чином вони можуть розминати свої м'язи та покращувати кровообіг. Це своєрідна "котяча гімнастика", яка допомагає їм зняти напруження після сну або тривалого відпочинку.

Підготовка до відпочинку

Перед тим, як зручно вмоститися для відпочинку, кішки часто мнуть лапками поверхню. Це може бути диван, ковдра або ваші коліна. Така поведінка є відлунням стародавніх інстинктів, коли дикі предки наших кішок готували собі "лігво" з трави або листя перед сном.

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