Навіщо кішкам «кишеньки» на вухах: ви точно про це не знали

Що таке "карманчик" Генрі і навіщо він потрібний коту
Якщо у вас є кіт чи кішка, ви напевно звертали увагу, що на зовнішній стороні котячих вух, в самому низу, знаходиться незрозумілий клаптик шкіри, який формою нагадує "кишеньку». Ветеринари розповіли, що це не просто складка, а так звана кишеня Генрі — «шкірний мішок», розташований біля самого вуха.
Навіщо він потрібний, яку функцію виконує це "друге вушко"?
Що таке "кишеня Генрі"
Кішки мають гострий слух, вони можуть визначати напрямок джерела звуку з точністю до 5 градусів. Вони навіть можуть уявити розмір предмета, що видає звук. Котячі вуха можуть повертатися на 180 градусів і вловлювати навіть найтихіше шарудіння.
Вухо кішки складається з трьох частин — зовнішньої, середньої та внутрішньої. Трикутна вушна раковина зовнішнього вуха вловлює і посилає звукові хвилі зі слухового проходу в середнє вухо. Маленькі кісточки всередині посилають вібрації у внутрішнє вухо, і так кішка чує звук. «Кишеня Генрі» знаходиться в основі вушної раковини і є насправді особливою складкою на хрящі вуха. Називається ця складка "кишенькою Генрі" на честь Джозефа Генрі — фізика, яка займалася дослідженнями електромагнітної індукції, магнетизму та радіохвиль.
"Кишеньки" є у всіх котячих, у когось вони виражені більше, у когось менше. Чим більше вуха, тим кишеня Генрі помітніша. Подібна складка є у кажанів, собак, деяких ласок та лисиць.
Навіщо кішкам «кишеньки» на вухах
У вчених дотепер немає єдиної думки, яку функцію виконують ці кишеньки. Вчені ризикнули пояснити, яку функцію виконує своєрідна кишенька на зовнішньому краю вуха кішки
- "Кишенька Генрі" допомагає розпізнавати джерело звуку і визначити правильне місце розташування здобичі чи небезпеки, що насувається. Схожу роль виконується козелок людського вуха. «Кишеньки» діють як додаткові локатори — шкірна складка вловлює звукові хвилі, які перенаправляються в аналізатор — внутрішнє вухо.
- Кішка може крутити вухами, кожною окремо на 180 градусів. У людини так не вийде, тому що за рух вух у неї відповідають всього 6 м'язів, тоді як у кішок 32. Завдяки «кишенькам» Генрі кішки здатні вловлювати звуки з різних боків, не обертаючись і не роблячи зайвих рухів.
- Існує версія, наче під ніжними складками "кишеньки" ховаються чутливі нервові закінчення, і що «кишенька» виконує роль клапана, який у разі потреби швидко закриває вухо. Як надходить сигнал від зовнішнього подразника, вухо миттєво притискається до голови.
- Не виключено, що "кишеньки" лише рудиментарні зябра, які закладаються у ссавців при внутрішньоутробному розвитку. У процесі розвитку ембріона в одних тварин вони трансформуються у частині слухового апарату, в інших під'язикові кістки.
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