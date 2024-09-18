Навіщо кішкам «кишеньки» на вухах: ви точно про це не знали

Що таке "карманчик" Генрі і навіщо він потрібний коту

Якщо у вас є кіт чи кішка, ви напевно звертали увагу, що на зовнішній стороні котячих вух, в самому низу, знаходиться незрозумілий клаптик шкіри, який формою нагадує "кишеньку». Ветеринари розповіли, що це не просто складка, а так звана кишеня Генрі — «шкірний мішок», розташований біля самого вуха.

Навіщо він потрібний, яку функцію виконує це "друге вушко"?

Що таке "кишеня Генрі"

Кішки мають гострий слух, вони можуть визначати напрямок джерела звуку з точністю до 5 градусів. Вони навіть можуть уявити розмір предмета, що видає звук. Котячі вуха можуть повертатися на 180 градусів і вловлювати навіть найтихіше шарудіння.

Вухо кішки складається з трьох частин — зовнішньої, середньої та внутрішньої. Трикутна вушна раковина зовнішнього вуха вловлює і посилає звукові хвилі зі слухового проходу в середнє вухо. Маленькі кісточки всередині посилають вібрації у внутрішнє вухо, і так кішка чує звук. «Кишеня Генрі» знаходиться в основі вушної раковини і є насправді особливою складкою на хрящі вуха. Називається ця складка "кишенькою Генрі" на честь Джозефа Генрі — фізика, яка займалася дослідженнями електромагнітної індукції, магнетизму та радіохвиль.

"Кишеньки" є у всіх котячих, у когось вони виражені більше, у когось менше. Чим більше вуха, тим кишеня Генрі помітніша. Подібна складка є у кажанів, собак, деяких ласок та лисиць.

Навіщо кішкам «кишеньки» на вухах

У вчених дотепер немає єдиної думки, яку функцію виконують ці кишеньки. Вчені ризикнули пояснити, яку функцію виконує своєрідна кишенька на зовнішньому краю вуха кішки

"Кишенька Генрі" допомагає розпізнавати джерело звуку і визначити правильне місце розташування здобичі чи небезпеки, що насувається. Схожу роль виконується козелок людського вуха. «Кишеньки» діють як додаткові локатори — шкірна складка вловлює звукові хвилі, які перенаправляються в аналізатор — внутрішнє вухо.