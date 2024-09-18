Зачем кошкам «карманчики» на ушах: вы точно об этом не знали

Что такое «карманчики» Генри и зачем они нужны коту
Если у вас есть кот или кошка, вы наверняка обращали внимание, что на внешней стороне кошачьих ушей, в самом низу, находится непонятный лоскут кожи, который формой напоминает «карманчик». Ветеринары рассказали, что это не просто складка, а так называемый карман Генри — «кожаный мешок», расположенный у самого уха.
Зачем он нужен, какую функцию выполняет это "второе ушко"?
Что такое "карман Генри"
Кошки обладают острым слухом, они могут определять направление источника звука с точностью до 5 градусов. Они даже могут представить размер издающего звук предмета. Кошачьи уши могут поворачиваться на 180 градусов и улавливать даже самое тихое шуршание.
Ухо кошки состоит из трех частей – наружной, средней и внутренней. Треугольная ушная раковина наружного уха улавливает и посылает звуковые волны из слухового прохода в среднее ухо. Маленькие косточки внутри посылают вибрации во внутреннее ухо, и так кошка слышит звук. «Карман Генри» находится в основе ушной раковины и является на самом деле особой складкой на хряще уши. Называется эта складка "карманчиком Генри" в честь Джозефа Генри — физика, которая занималась исследованиями электромагнитной индукции, магнетизма и радиоволн.
"Кармашки" есть у всех кошачьих, у кого-то они выражены больше, у кого-то меньше. Чем больше уши, тем карман Генри заметнее. Подобная складка есть у летучих мышей, собак, некоторых ласк и лис.
Зачем кошкам «карманчики» на ушах
У ученых до сих пор нет единого мнения, какую функцию выполняют эти карманчики. Ученые рискнули объяснить, какую функцию выполняет своеобразный карманчик на наружном краю уха кошки
- "Карман Генри" помогает распознавать источник звука и определить правильное местоположение добычи или надвигающейся опасности. Сходную роль выполняется козелок человеческого уха. «Кармашки» действуют как дополнительные локаторы – кожная складка улавливает звуковые волны, которые перенаправляются в анализатор – внутреннее ухо.
- Кошка может крутить ушами, каждой отдельно на 180 градусов. У человека так не получится, потому что за движение ушей у него отвечают всего 6 мышц, тогда как у кошек 32. Благодаря «карманчикам» Генри кошки способны улавливать звуки с разных сторон, не оборачиваясь и не совершая лишних движений.
- Существует версия, будто под нежными складками "карманчики" скрываются чувствительные нервные окончания, и что "карманчик" выполняет роль клапана, который в случае необходимости быстро закрывает ухо. Как поступает сигнал от внешнего раздражителя, ухо мгновенно прижимается к голове.
- Не исключено, что "карманчики" лишь рудиментарные жабры, которые закладываются у млекопитающих при внутриутробном развитии. В процессе развития эмбриона у одних животных они трансформируются в части слухового аппарата, у других подъязычных костей.
Читайте также: