Зачем кошкам «карманчики» на ушах: вы точно об этом не знали

Что такое «карманчики» Генри и зачем они нужны коту

Если у вас есть кот или кошка, вы наверняка обращали внимание, что на внешней стороне кошачьих ушей, в самом низу, находится непонятный лоскут кожи, который формой напоминает «карманчик». Ветеринары рассказали, что это не просто складка, а так называемый карман Генри — «кожаный мешок», расположенный у самого уха.

Зачем он нужен, какую функцию выполняет это "второе ушко"?

Что такое "карман Генри"

Кошки обладают острым слухом, они могут определять направление источника звука с точностью до 5 градусов. Они даже могут представить размер издающего звук предмета. Кошачьи уши могут поворачиваться на 180 градусов и улавливать даже самое тихое шуршание.

Ухо кошки состоит из трех частей – наружной, средней и внутренней. Треугольная ушная раковина наружного уха улавливает и посылает звуковые волны из слухового прохода в среднее ухо. Маленькие косточки внутри посылают вибрации во внутреннее ухо, и так кошка слышит звук. «Карман Генри» находится в основе ушной раковины и является на самом деле особой складкой на хряще уши. Называется эта складка "карманчиком Генри" в честь Джозефа Генри — физика, которая занималась исследованиями электромагнитной индукции, магнетизма и радиоволн.

"Кармашки" есть у всех кошачьих, у кого-то они выражены больше, у кого-то меньше. Чем больше уши, тем карман Генри заметнее. Подобная складка есть у летучих мышей, собак, некоторых ласк и лис.

Зачем кошкам «карманчики» на ушах

У ученых до сих пор нет единого мнения, какую функцию выполняют эти карманчики. Ученые рискнули объяснить, какую функцию выполняет своеобразный карманчик на наружном краю уха кошки

"Карман Генри" помогает распознавать источник звука и определить правильное местоположение добычи или надвигающейся опасности. Сходную роль выполняется козелок человеческого уха. «Кармашки» действуют как дополнительные локаторы – кожная складка улавливает звуковые волны, которые перенаправляются в анализатор – внутреннее ухо.