Почему кошки мнут лапками: секрет кошачьего поведения раскрыт

Если у вас есть кошка, вы, наверное, не раз замечали, как она мнет лапками по вам или одеялу, словно замешивает тесто.

Мятие лапками – это естественное и многофункциональное поведение кошек. Оно кажется загадочным, однако за ним стоят вполне естественные причины.

Почему кошки мнут лапками и что они хотят вам сказать – читайте на ТСН.ua.

Инстинкт с детства

Поведение, когда кошки мнут лапками, заложено в них с рождения. Маленькие котята во время кормления мнут мамины бока, чтобы стимулировать выделение молока. Это естественный процесс, который помогает им получить больше пищи. Даже когда кошка становится взрослой, этот инстинкт сохраняется. Она может делать это, когда чувствует себя спокойно, безопасно и уютно.

Показатель доверия и удовольствия

Когда кошка сминают лапками вас или мягкие поверхности, это своеобразный "кошачий комплимент". Это значит, что ваш любимец чувствует себя рядом с вами комфортно и доверяет вам. Такое поведение обычно сопровождается мурлыканием, что только усиливает чувство удовольствия у кошки.

Маркировка территории

Когда кошка мнет лапками вас или мягкие поверхности, это своеобразный "кошачий комплимент". Это означает, что ваш любимец чувствует рядом с вами комфортно и доверяет вам. Такое поведение обычно сопровождается мурлыканьем, что только усиливает чувство удовольствия у кошки.

Улучшение кровообращения и разминание мышц

Интересно, что лапки кошки имеют специальные железы, через которые выделяется запах. Когда кошка мнет лапками поверхность, она оставляет на ней свой запах, своеобразно маркируя территорию. Так она обозначает, что это ее место и что здесь она чувствует себя дома.

Подготовка к отдыху

Перед тем, как удобно умоститься для отдыха, кошки часто мнут лапками поверхность. Это может быть диван, одеяло или ваши колени. Такое поведение является отголоском древних инстинктов, когда дикие предки наших кошек готовили себе "логово" из травы или листьев перед сном.

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