Ситема Patriot прибула до України з Румунії

Отримання Patriot підтвердив і президент Зеленський.
До України прибула система протиракетної оборони Patriot, яку передала Румунія.
Інформацію про це підтвердили у Міністерстві оборони Румунії, передає Радіо Свобода.
Речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну зазначив, що Румунія надає Україні право безкоштовного користування системою.
"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну", – сказав він.
Президент Володимир Зеленський відреагував на отримання Україною ППО.
"Ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "Шахеди" і ракети", – написав він.
Раніше військовий експерт заявив, що Україні необхідно біля кожної атомної станції поставити Patriot, щоб убезпечити об'єкти від ударів балістичними ракетами "Кинджал".
Читайте також: