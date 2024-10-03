Ситема Patriot прибула до України з Румунії

До України прибула система протиракетної оборони Patriot, яку передала Румунія.

Інформацію про це підтвердили у Міністерстві оборони Румунії, передає Радіо Свобода.

Речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну зазначив, що Румунія надає Україні право безкоштовного користування системою.

"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну", – сказав він.

Президент Володимир Зеленський відреагував на отримання Україною ППО.

"Ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "Шахеди" і ракети", – написав він.

Раніше військовий експерт заявив, що Україні необхідно біля кожної атомної станції поставити Patriot, щоб убезпечити об'єкти від ударів балістичними ракетами "Кинджал".

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