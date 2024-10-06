111-річний відлюдник провів століття у печері: який він має вигляд (відео)

В Індії з печери вивели відлюдника, який провів там майже все своє життя, імовірно 100 років, молячись і медитуючи.

Про це пише Athens News.

Спочатку стверджувалося, що чоловіку, якого виявили випадково, було 188 років. Відлюдник на відео, поширеному в Інтернеті, нагадує живого трупа.

У повідомленні йдеться: "З індійської печери дістали 111-річного відлюдника, який все життя провів у медитації. Спочатку стверджувалося, що чоловікові було 188 років. Нібито в стані трансу у нього сповільнилися процеси старіння, але його справжній вік з'ясувався лише після цього".

На оприлюднених кадрах надзвичайно худорлявого старого виводять під руки двоє молодих людей. Самітник пересувається самостійно, спираючись на палицю. Єдиний одяг на ньому – ганчірка на стегнах.

Його доправили на лікування до медзакладу.

Нагадаємо, подружжя біогакерів розсекретило, що робить, щоб дожити до 150 років. Вони поділилися розпорядком дня, якого дотримуються, щоб прожити довше.

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