111-летний отшельник провел столетие в пещере: как он выглядит (видео)

В Индии из пещеры вывели отшельника, проведшего там почти всю свою жизнь, предположительно 100 лет, молясь и медитируя.

Об этом пишет Athens News.

Первоначально утверждалось, что мужчине, которого обнаружили случайно, было 188 лет. Отшельник на видео, распространенном в Интернете, напоминает живого трупа.

В сообщении говорится: "Из индийской пещеры достали 111-летнего отшельника, всю жизнь проведшего в медитации. Сначала утверждалось, что мужчине было 188 лет. Якобы в состоянии транса у него замедлились процессы старения, но его настоящий возраст выяснился только после этого".

На обнародованных кадрах чрезвычайно худощавого старика выводят под руки двое молодых людей. Отшельник передвигается самостоятельно, опираясь на палку. Единственная одежда на нем – тряпка на бедрах.

Его доставили на лечение в медучреждение.

Напомним, супруги биохакеры рассекретили, что делают, чтобы дожить до 150 лет. Они поделились распорядком соблюдаемого дня, чтобы прожить дольше.

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