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Супруги биохакеров рассекретили, что делают, чтобы дожить до 150 лет

Супруги биохакеров рассекретили, что делают, чтобы дожить до 150 лет

Супруги биохакеров рассекретили, что делают, чтобы дожить до 150 лет

Кайла и Уоррен Ленц / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

Они поделились распорядком дня, который соблюдают, чтобы прожить дольше.

Супруги "биохакеров" пообещали делать все необходимое, чтобы прожить как можно дольше, и это отражено в их распорядке дня.

Об этом пишет LADbible.

Американские фитнес-любители сосредоточены на поддержке максимально здорового образа жизни, чтобы прожить как можно дольше, и делятся своей жесткой, специфической повседневной жизнью с подписчиками в социальных сетях.

Кайла Барнс-Ленц из Кливленда является совладелицей LYV the Wellness Space, "клиники долголетия", а также ведущей подкаста "Оптимизация долголетия".

В своей биографии на YouTube 33-летняя женщина объясняет, что она посвятила себя "поиску профилактических и регенеративных методик, направленных на оптимизацию женского здоровья".

Ее муж, 36-летний Уоррен Ленц, работает в маркетинговом агентстве, и пара поженилась после девяти месяцев совместной жизни.

Кайла и Уоррен Ленц / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz / ©
Кайла и Уоррен Ленц / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

В то время как многие другие пары признаются друг другу в любви и думают о том, как это – жить вместе вечно, Кайла заставила Уоррена пройти ряд физических тестов, прежде чем обручиться.

Эксперт по биохакингу держит своего партнера под контролем, убеждаясь, что он придерживается строгого распорядка дня, как и она, поскольку их цель – прожить до 150 лет – почти вдвое превышает возраст среднестатистического американца, который составляет всего 76 лет.

Свой день они начинают с "оптимизации ума и тела", поскольку пара использует устройство клинического класса для проведения терапии электромагнитными импульсными полями. Затем Кайла и Уоррен идут на тренировку и гуляют на солнце, как только оно сходит.

Они завтракают домашним органическим завтраком, а после такого же здорового обеда погружаются в холодную воду, а затем погружаются в гипербарическую кислородную камеру. Говорят, это помогает восстановить поврежденные клетки, что способствует выздоровлению, лечению травм и общему укреплению здоровья.

После этого счастливая пара может начать расслабляться, пойдя на прогулку по соседству, а затем вместе посетить сауну перед сном в 9 вечера.

Это невероятно строгий режим, которого нужно соблюдать ежедневно, но Кайла призналась, что она приводит свое тело в лучшую форму "в рамках подготовки к материнству", поскольку она работала над этими годами и даже знает, как будет воспитывать своего будущего ребенка.

Кайла Барнс-Ленц / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz / ©
Кайла Барнс-Ленц / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

"Мы попытаемся упростить их жизнь и сосредоточиться на том, чтобы они не сидели перед экраном, играли на свежем воздухе, пачкались, были на природе и солнце. Я очень хочу научить их красоте и силе хорошо выращенной пищи и тому, как она может заставить их чувствовать себя невероятно. Мы хотим дать им возможность делать правильный выбор и быть примером для подражания", — поделилась она.

Напомним, секреты питания японцев для молодости и здоровья. Японцы уже более четверти века удерживают лидерство по продолжительности жизни.

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