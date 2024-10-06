Супруги биохакеров рассекретили, что делают, чтобы дожить до 150 лет

Супруги "биохакеров" пообещали делать все необходимое, чтобы прожить как можно дольше, и это отражено в их распорядке дня.

Об этом пишет LADbible.

Американские фитнес-любители сосредоточены на поддержке максимально здорового образа жизни, чтобы прожить как можно дольше, и делятся своей жесткой, специфической повседневной жизнью с подписчиками в социальных сетях.

Кайла Барнс-Ленц из Кливленда является совладелицей LYV the Wellness Space, "клиники долголетия", а также ведущей подкаста "Оптимизация долголетия".

В своей биографии на YouTube 33-летняя женщина объясняет, что она посвятила себя "поиску профилактических и регенеративных методик, направленных на оптимизацию женского здоровья".

Ее муж, 36-летний Уоррен Ленц, работает в маркетинговом агентстве, и пара поженилась после девяти месяцев совместной жизни.

Кайла и Уоррен Ленц / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

В то время как многие другие пары признаются друг другу в любви и думают о том, как это – жить вместе вечно, Кайла заставила Уоррена пройти ряд физических тестов, прежде чем обручиться.

Эксперт по биохакингу держит своего партнера под контролем, убеждаясь, что он придерживается строгого распорядка дня, как и она, поскольку их цель – прожить до 150 лет – почти вдвое превышает возраст среднестатистического американца, который составляет всего 76 лет.

Свой день они начинают с "оптимизации ума и тела", поскольку пара использует устройство клинического класса для проведения терапии электромагнитными импульсными полями. Затем Кайла и Уоррен идут на тренировку и гуляют на солнце, как только оно сходит.

Они завтракают домашним органическим завтраком, а после такого же здорового обеда погружаются в холодную воду, а затем погружаются в гипербарическую кислородную камеру. Говорят, это помогает восстановить поврежденные клетки, что способствует выздоровлению, лечению травм и общему укреплению здоровья.

После этого счастливая пара может начать расслабляться, пойдя на прогулку по соседству, а затем вместе посетить сауну перед сном в 9 вечера.

Это невероятно строгий режим, которого нужно соблюдать ежедневно, но Кайла призналась, что она приводит свое тело в лучшую форму "в рамках подготовки к материнству", поскольку она работала над этими годами и даже знает, как будет воспитывать своего будущего ребенка.

Кайла Барнс-Ленц / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

"Мы попытаемся упростить их жизнь и сосредоточиться на том, чтобы они не сидели перед экраном, играли на свежем воздухе, пачкались, были на природе и солнце. Я очень хочу научить их красоте и силе хорошо выращенной пищи и тому, как она может заставить их чувствовать себя невероятно. Мы хотим дать им возможность делать правильный выбор и быть примером для подражания", — поделилась она.

Напомним, секреты питания японцев для молодости и здоровья. Японцы уже более четверти века удерживают лидерство по продолжительности жизни.

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