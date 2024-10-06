"Динамо" одолело "Кривбасс" и вернулось на вершину УПЛ (видео)

"Динамо" победило "Кривбасс" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 2:1 .

Уже на 5-й минуте встречи "бело-синие" открыли счет – отметился Валентин Рубчинский.

На 25-й минуте подопечные Александра Шовковского укрепили свое преимущество в счете – пенальти реализовал Виталий Буяльский.

Перед перерывом команда Юрия Вернидуба сократила отставание – защитник киевлян Тарас Михавко срезал мяч в свои ворота после подачи криворожцев со штрафного.

Во втором тайме команды не забивали, так что динамовцы удержали победу с разницей в один мяч.

Обзор матча "Динамо" – "Кривбасс"

Победа позволила "Динамо" с 22 очками вернуться на первое место в УПЛ, где оно находилось перед началом этого тура. Киевляне на 2 балла опережают "Полесье" и "Александрию", а "Шахтер" – на 6 пунктов. "Кривбасс" с 11 очками идет на восьмой позиции.

В десятом туре УПЛ, который состоится после международной паузы, "Динамо" 19 октября на выезде сыграет против "Оболони", а "Кривбасс" днем позже сразится с "Зарей".

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