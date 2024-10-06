"Динамо" здолало "Кривбас" та повернулося на вершину УПЛ (відео)

"Динамо" перемогло "Кривбас" у матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 2:1 .

Уже на 5-й хвилині зустрічі "біло-сині" відкрили рахунок – відзначився Валентин Рубчинський.

На 25-й хвилині підопічні Олександра Шовковського зміцнили свою перевагу в рахунку – пенальті реалізував Віталій Буяльський.

Перед перервою команда Юрія Вернидуба скоротила відставання – захисник киян Тарас Михавко зрізав м'яч у власні ворота після подачі криворіжців зі штрафного.

У другому таймі команди не забивали, тож динамівці втримали перемогу з різницею в один м'яч.

Огляд матчу "Динамо" – "Кривбас"

Перемога дозволила "Динамо" з 22 очками повернутися на перше місце в УПЛ, де воно перебувало перед початком цього туру. Кияни на 2 бали випереджають "Полісся" та "Олександрію", а "Шахтар" – на 6 пунктів. "Кривбас" з 11 очками йде на восьмій позиції.

У десятому турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, "Динамо" 19 жовтня на виїзді зіграє проти "Оболоні", а "Кривбас" днем пізніше позмагається із "Зорею".

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