"Динамо" здолало "Кривбас" та повернулося на вершину УПЛ (відео)

Підопічні Олександра Шовковського втримали перемогу в непростому поєдинку.
"Динамо" перемогло "Кривбас" у матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 2:1.
Уже на 5-й хвилині зустрічі "біло-сині" відкрили рахунок – відзначився Валентин Рубчинський.
На 25-й хвилині підопічні Олександра Шовковського зміцнили свою перевагу в рахунку – пенальті реалізував Віталій Буяльський.
Перед перервою команда Юрія Вернидуба скоротила відставання – захисник киян Тарас Михавко зрізав м'яч у власні ворота після подачі криворіжців зі штрафного.
У другому таймі команди не забивали, тож динамівці втримали перемогу з різницею в один м'яч.
Огляд матчу "Динамо" – "Кривбас"
Перемога дозволила "Динамо" з 22 очками повернутися на перше місце в УПЛ, де воно перебувало перед початком цього туру. Кияни на 2 бали випереджають "Полісся" та "Олександрію", а "Шахтар" – на 6 пунктів. "Кривбас" з 11 очками йде на восьмій позиції.
У десятому турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, "Динамо" 19 жовтня на виїзді зіграє проти "Оболоні", а "Кривбас" днем пізніше позмагається із "Зорею".
Читайте також:
Покер Судакова приніс "Шахтарю" розгромну перемогу над ЛНЗ у чемпіонаті України (відео)
Збірна України розтрощила Францію та здобула "бронзу" чемпіонату світу-2024 з футзалу (відео)
"Полісся" обіграло "Ворсклу" та піднялося на перше місце в УПЛ (відео)