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Подружжя біогакерів розсекретило, що робить, щоб дожити до 150 років

Подружжя біогакерів розсекретило, що робить, щоб дожити до 150 років

Подружжя біогакерів розсекретило, що робить, щоб дожити до 150 років

Кайла і Воррен Ленци / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

Вони поділилися розпорядком дня, якого дотримуються, щоб прожити довше.

Подружжя "біогакерів" пообіцяло робити все необхідне, щоб прожити якомога довше, і це відображено в їхньому розпорядку дня.

Про це пише LADbible.

Американські фітнес-аматори зосереджені на підтриманні максимально здорового способу життя, щоб прожити якнайдовше, і діляться своїм жорстким, специфічним повсякденним життям з підписниками в соціальних мережах.

Кайла Барнс-Ленц із Клівленда є співвласницею LYV the Wellness Space, "клініки довголіття", а також ведучою подкасту "Оптимізація довголіття".

У своїй біографії на YouTube 33-річна жінка пояснює, що вона присвятила себе "пошуку профілактичних і регенеративних методик, спрямованих на оптимізацію жіночого здоров'я".

Її чоловік, 36-річний Воррен Ленц, працює в маркетинговому агентстві, і пара одружилася після дев'яти місяців спільного життя.

Кайла і Воррен Ленци / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz / ©
Кайла і Воррен Ленци / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

У той час як багато інших пар зізнаються одне одному в коханні і думають про те, як це – жити разом вічно, Кайла змусила Воррена пройти низку фізичних тестів, перш ніж побратися.

Експертка з біогакінгу тримає свого партнера під контролем, переконуючись, що він дотримується суворого розпорядку дня, як і вона, оскільки їхня мета – прожити до 150 років – майже вдвічі перевищує вік середньостатистичного американця, який становить лише 76 років.

Свій день вони починають з "оптимізації розуму і тіла", оскільки пара використовує пристрій клінічного класу для проведення терапії імпульсними електромагнітними полями. Потім Кайла і Воррен йдуть на тренування і гуляють на сонці, щойно воно сходить.

Вони снідають органічним домашнім сніданком, а після такого ж здорового обіду занурюються в холодну воду, а потім занурюються в гіпербаричну кисневу камеру. Кажуть, що це допомагає відновити пошкоджені клітини, що сприяє одужанню, лікуванню травм і загальному зміцненню здоров'я.

Після цього щаслива пара може почати "розслаблятися", пішовши на прогулянку по сусідству, а потім разом відвідати сауну перед сном о 9 вечора.

Це неймовірно суворий режим, якого потрібно дотримуватися щодня, але Кайла зізналася, що вона приводить своє тіло в найкращу форму "в рамках підготовки до материнства", оскільки вона працювала над цим роками і навіть знає, як буде виховувати свою дитину, коли вона з'явиться.

Кайла Барнс-Ленц / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz / ©
Кайла Барнс-Ленц / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

"Ми спробуємо спростити їхнє життя і зосередитися на тому, щоб вони не сиділи перед екраном, гралися на свіжому повітрі, бруднилися, були на природі та сонці. Я дуже хочу навчити їх красі та силі добре вирощеної їжі і тому, як вона може змусити їх почуватися неймовірно. Ми хочемо дати їм можливість робити правильний вибір і бути прикладом для наслідування", - поділилася вона.

Нагадаємо, секрети харчування японців для молодості та здоров'я. Японці вже понад чверть століття утримують лідерство за тривалістю життя.

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