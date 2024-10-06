Подружжя біогакерів розсекретило, що робить, щоб дожити до 150 років

Подружжя "біогакерів" пообіцяло робити все необхідне, щоб прожити якомога довше, і це відображено в їхньому розпорядку дня.

Про це пише LADbible.

Американські фітнес-аматори зосереджені на підтриманні максимально здорового способу життя, щоб прожити якнайдовше, і діляться своїм жорстким, специфічним повсякденним життям з підписниками в соціальних мережах.

Кайла Барнс-Ленц із Клівленда є співвласницею LYV the Wellness Space, "клініки довголіття", а також ведучою подкасту "Оптимізація довголіття".

У своїй біографії на YouTube 33-річна жінка пояснює, що вона присвятила себе "пошуку профілактичних і регенеративних методик, спрямованих на оптимізацію жіночого здоров'я".

Її чоловік, 36-річний Воррен Ленц, працює в маркетинговому агентстві, і пара одружилася після дев'яти місяців спільного життя.

Кайла і Воррен Ленци / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

У той час як багато інших пар зізнаються одне одному в коханні і думають про те, як це – жити разом вічно, Кайла змусила Воррена пройти низку фізичних тестів, перш ніж побратися.

Експертка з біогакінгу тримає свого партнера під контролем, переконуючись, що він дотримується суворого розпорядку дня, як і вона, оскільки їхня мета – прожити до 150 років – майже вдвічі перевищує вік середньостатистичного американця, який становить лише 76 років.

Свій день вони починають з "оптимізації розуму і тіла", оскільки пара використовує пристрій клінічного класу для проведення терапії імпульсними електромагнітними полями. Потім Кайла і Воррен йдуть на тренування і гуляють на сонці, щойно воно сходить.

Вони снідають органічним домашнім сніданком, а після такого ж здорового обіду занурюються в холодну воду, а потім занурюються в гіпербаричну кисневу камеру. Кажуть, що це допомагає відновити пошкоджені клітини, що сприяє одужанню, лікуванню травм і загальному зміцненню здоров'я.

Після цього щаслива пара може почати "розслаблятися", пішовши на прогулянку по сусідству, а потім разом відвідати сауну перед сном о 9 вечора.

Це неймовірно суворий режим, якого потрібно дотримуватися щодня, але Кайла зізналася, що вона приводить своє тіло в найкращу форму "в рамках підготовки до материнства", оскільки вона працювала над цим роками і навіть знає, як буде виховувати свою дитину, коли вона з'явиться.

Кайла Барнс-Ленц / Фото: Youtube/Kayla Barnes-Lentz

"Ми спробуємо спростити їхнє життя і зосередитися на тому, щоб вони не сиділи перед екраном, гралися на свіжому повітрі, бруднилися, були на природі та сонці. Я дуже хочу навчити їх красі та силі добре вирощеної їжі і тому, як вона може змусити їх почуватися неймовірно. Ми хочемо дати їм можливість робити правильний вибір і бути прикладом для наслідування", - поділилася вона.

Нагадаємо, секрети харчування японців для молодості та здоров'я. Японці вже понад чверть століття утримують лідерство за тривалістю життя.

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