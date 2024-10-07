В Одессе раздался взрыв: что известно

В Одессе раздался взрыв. Перед этим, в 19:45, звучало предупреждение об угрозе баллистики из Крыма.

Об этом сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов в Telegram.

Мэр Одессы просит горожан оставаться в укрытиях.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышен взрыв! Оставайтесь в укрытиях" – просит Труханов.

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога.

Напомним, утром 7 октября ВС РФ запустили ракеты по Украине, в Киеве раздавались взрывы. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что были зафиксированы пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. Обломки сбитых ракет "Кинжал" найдены в четырех районах столицы.

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