В Одесі пролунав вибух: що відомо

В Одесі пролунав вибух. Перед цим, о 19:45, лунало попередження про загрозу балістики з Криму.

Про це повідомив одеський міський голова Геннадій Труханов у Telegram.

Мер Одеси просить містян залишатися в укриттях.

"Одесо, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях! У місті чутно вибух! Залишайтеся в укриттях", – просить Труханов.

Раніше в Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ЗС РФ запустили ракети по Україні, в Києві лунали вибухи. Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що були зафіксовані пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. Уламки збитих ракет "Кинджал" знайдено в чотирьох районах столиці.

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