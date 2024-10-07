Ранкова атака "Кинджалів" по Києву: що відомо

Зранку, 7 жовтня, ЗС РФ запустили ракети по Україні, у Києві прогриміли вибухи.

ТСН.ua зібрав інформацію про ворожий обстріл.

О 8:28 в Україні оголосили ракетну небезпеку. Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко зазначив, що були зафіксовані пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.

"У Києві працювала ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", — зазначив Попко.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у місті працює ППО.

"Перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека триває", — підкреслив він.

У моніторинговому Telegram-каналі Tracking повідомили, що, попередньо, окупанти запустили три ракети типу "Кинджал" по Старокостянтинову у Хмельницькій області та Києву. Пуски були здійснені з району Тульської області РФ.

Які наслідки атаки

Уламок збитої ракети "Кинжал" впав у Соломʼянському районі міста, повідомив Кличко.

"За попередньою інформацією, уламок ракети впав у Соломʼянському районі міста. Всі служби прямують на місце", - написав він.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок падіння уламків в Соломʼянському районі Києва, за попередніми даними, минулося без жертв та руйнувань.

Також зафіксовано падіння уламків і в Голосіївському районі столиці. Там, за наявними даними, також попередньо минулося без жертв та руйнувань.

Згодом Віталій Кличко уточнив, що в Соломʼянському районі уламки знайшли в кількох місцях на відкритому просторі, у Шевченківському – поблизу пішохідного переходу, а у Голосіївському вони впали на тротуар, а також уламок пробив дах службового мікроавтобуса.

"Пожежу в Соломʼянському районі, що виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. Потерпілих немає. Уламки ракет виявили біля підʼїзду одного з багатоквартирних будинків, а також - на подвірʼї приватного будинку. В тому ж Соломʼянському районі уламки ракети впали біля супермаркету", - уточнив мер.

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко каже, що поодинокі "Шахеди" літали і фактично були своєрідними дронами-розвідниками, які і відволікали, і коригували, швидше за все, удари ворога "Кинджалами".

"Можу сказати, що дещо вдалося відпрацювати чудово", – коротко сказав він.

Нагадаємо, вночі Київ зазнав атаки. Сили ППО виявили та збили в повітряному просторі міста близько півтора десятка російських дронів, які заходили хвилями з різних напрямків.

Зазначимо, вересень став першим місяцем від початку війни, коли Росія щодня атакувала Україну "Шахедами". Всього ворог випустив 1339 ударних БпЛА, з яких збили 1107. Ще частину подавили засобами РЕБ. Водночас російська армія накопичувала ракети та готувалася до майбутніх масованих атак по Україні. А Запоріжжя, Харків, Суми та Херсон потерпали від постійних обстрілів КАБами.

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