Мадонна повідомила про горе в її родині: "Я зробила все можливе"

В артистки померла близька людина.
Американська співачка Мадонна повідомила про горе, яке сталося в її родині.
У виконавиці померла близька людина. На 64-му році життя не стало молодшого брата зірки – танцівника, художника та дизайнера Крістофера Чікконе. Сумною новиною Мадонна поділилася у своєму Instagram. Молодшого брата артистки не стало 4 жовтня. Життя Крістофера Чікконе забрала тяжка хвороба - рак, з якою він боровся протягом тривалого часу.
"Він був художником, поетом і візіонером. Я захоплювалася ним. У нього був бездоганний смак і гострий язик, який він іноді використовував проти мене, але я завжди пробачала. Останні кілька років були нелегкими. Ми не спілкувалися деякий час, але коли мій брат захворів, ми знайшли шлях назад одне до одного. Я зробила все можливе, щоб він залишався живим якомога довше. Йому було так боляче! Я рада, що він більше не страждає. Такого як він ніколи не буде", - з сумом написала артистка.
Зазначимо, Крістофер Чікконе – починав свою кар'єру як танцівник, але згодом долучився до проєктів старшої сестри. Зокрема, він підтримував Мадонну. Чікконе був учасником балету сестри та знявся в її кліпах, таких як Lucky Star. Також брат співачки був арт-директором двох її світових концертних турів - Blond Ambition World Tour і The Girlie Show.
Нагадаємо, нещодавно український режисер Ахтем Сеітаблаєв повідомив про смерть батька. Рідної людини знаменитості не стало в окупованому Криму.
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