Через ворожий обстріл на Харківщині тимчасово не курсуватимуть потяги

Про відновлення залізничного сполучення повідомлять пізніше.

На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена залізнична колія, тому електропотяги за маршрутом Харків – Дергачі – Слатине – Нова Козача тимчасово не курсуватимуть.

Про це повідомила Дергачівська міська рада.

"У зв'язку з пошкодженням залізничної колії, спричиненим нічним ворожим обстрілом, електропотяги тимчасово не курсуватимуть за маршрутом Харків – Дергачі – Слатине – Нова Козача", - йдеться у повідомленні.

Коли буде відновлений рух повідомлять пізніше.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час атаки Росії на Київ вранці 7 жовтня уламок ракети "Кинджал" пробив дах службового мікроавтобусу в Голосіївському районі.

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