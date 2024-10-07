Відомі співаки-конкуренти побилися в торговому центрі – відео

Обидва пообіцяли подати скаргу один на одного.

Колумбійські музичні зірки, 48-річний Джованні Аяла та 40-річний Чіро Кіньонес, побилися під час шопінгу з друзями.

Про це пише NTK.

На кадрах, що з'явилися в Мережі, видно, як Аяла наближається до свого суперника в компанії жінки та кремезного друга. Він, очевидно, постукує себе по голові, щоб назвати Кіньонеса "божевільним". Його приятель обмінюється словами з Кіньонесом, який, здається, б'є його в обличчя у відповідь. Потім Аяла обмінюється ударами з одним із супутників Кіньйонеса, перш ніж обидва співаки починають бійку.

Кіньйонес, очевидно, кидає Аялу на підлогу, перш ніж обидва чоловіків, що їх супроводжували, продовжують бійку далі коридором.

Ці сцени були зняті 3 жовтня в торговому центрі Gran Estación в столиці Колумбії Боготі.

Згідно з повідомленнями, напруженість між двома зірками виникла декілька місяців тому, коли Кіньонес вирішив випустити нову версію синглу Regalada sales cara. Пісня спочатку була записана у співпраці з Аялою, який не брав участі в новому записі. Як повідомляється, Аяла наполягав на тому, щоб його син також брав участь у новій версії, але Кіньйонес вважав інакше і в результаті виключив їх обох.

Після передбачуваної бійки дочка Аяли Валентина написала в Instagram: "Відповідні скарги вже подаються разом з відеозаписами з торгового центру, коли прийшов цей хлопець. Слава Богу, що з татом була важлива пані і його охоронці, які не дали йому постраждати. Мій тато щойно переніс операцію на оці. Коли він впав, то затулив око рукою".

Джованні Аяла / Фото: instagram.com/giovannyayalaoficial

Аяла сказав своїм 467 000 прихильникам в Instagram: "Я хочу публічно засудити те, що Чіро Кіньйонес і його товариші здійснили фізичний напад на мене і мою супутницю. Я глибоко розчарований такою поведінкою людини, якій я допомагав і підтримував, коли він починав свою кар'єру, коли його ще ніхто не знав. Ми не можемо терпіти насильство в будь-якій формі, тим більше в світі розваг".

Однак Кіньйонес заявив у соціальних мережах: "Я надам докази переслідувань, яких я зазнаю в соціальних мережах і особисто від Джованні та його оточення".

Чіро Кіньонес / Фото: instagram.com/ciroquinonez

Поліція поки що публічно не відреагувала на скарги знаменитостей.

Нагадаємо, жінка познайомилася з чоловіком та інсценувала власне викрадення і зґвалтування. Стало відомо, яким був її план та чому він провалився.

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