Ранкова ракетна атака: "Шахеди" корегували удари "Кинджалами"

У ЦПД зазначили, що під час роботи ППО "дещо вдалося відпрацювати чудово".

Під час атаки ракетами "Кинджал" по Україні вранці 7 жовтня у небі літали поодинокі дрони-камікадзе "Шахед", які коригували ракетні удари.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

"Ранковий обстріл "Кинджалами". Фактично ми спостерігали те, як поодинокі "Шахеди" літали і фактично були своєрідними дронами-розвідниками, які і відволікали, і коригували, швидше за все, удари ворога "Кинджалами", – сказав Коваленко у відеозверненні.

Він вказав, що працювала ППО, результати роботи якої мають повідомити Повітряні сили ЗСУ.

"Можу сказати, що дещо вдалося відпрацювати чудово", – зауважив керівник ЦПД.

"Історія про ранкові удари "Кинджалами" тоді, коли люди їдуть на роботу, коли діти йдуть в школу, – це просто ненависть до нашої нації. Як потрібно відповідати на ненависть до нашої нації? Ми маємо зробити все, щоби нація нашого ворога дуже довго і багато років відчувала біль", – висловився Коваленко.

Нагадаємо, російські війська запустили ракети "Кинджал" по Києву. У регіоні працювала ППО і уламки збитих ворожих цілей впали у двох районах столиці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Удар Кинджалами: у Києві лунали вибухи

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