Окупанти накрили вогнем Краматорськ: постраждала дитина

Очільник ОВА закликав людей евакуюватися із Донецької області.
Вранці неділі, 6 жовтня, внаслідок ворожого обстрілу в передмісті Краматорська Донецької області постраждала дитина.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 4 людини поранені внаслідок обстрілу Біленького Краматорської громади. Серед поранених — 1 дитина, постраждалі доставлені в лікарню. Передмістя Краматорська і саме місто потрапили під вогнем сьогодні зранку і вдень. Пошкоджено підприємство і приватні будинки", - зазначив він.
Посадовець закликав людей евакуюватися, бо "безпечних місць на Донеччині не залишилося".
Нагадаємо, екскерівник ЦРУ генерал Девід Петреус назвав слабкі та сильні сторони Росії у війні.
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