Оккупанты накрыли огнем Краматорск: пострадал ребенок

Утром воскресенья, 6 октября, в результате вражеских обстрелов в пригороде Краматорска Донецкой области пострадал ребенок.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"По меньшей мере 4 человека ранены в результате обстрела Беленького Краматорского общества. Среди раненых — 1 ребенок, пострадавшие доставлены в больницу. Пригород Краматорска и сам город попали под огнем сегодня утром и днем. Повреждены предприятие и частные дома", — отметил он.

Чиновник призвал людей эвакуироваться, потому что "безопасных мест в Донецкой области не осталось".

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