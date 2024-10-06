Оккупанты накрыли огнем Краматорск: пострадал ребенок

Глава ОВА призвал людей эвакуироваться из Донецкой области.
Утром воскресенья, 6 октября, в результате вражеских обстрелов в пригороде Краматорска Донецкой области пострадал ребенок.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"По меньшей мере 4 человека ранены в результате обстрела Беленького Краматорского общества. Среди раненых — 1 ребенок, пострадавшие доставлены в больницу. Пригород Краматорска и сам город попали под огнем сегодня утром и днем. Повреждены предприятие и частные дома", — отметил он.
Чиновник призвал людей эвакуироваться, потому что "безопасных мест в Донецкой области не осталось".
Напомним, экс-руководитель ЦРУ генерал Дэвид Петреус назвал слабые и сильные стороны России в войне.
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