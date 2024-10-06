Стоит ли уничтожать "вышки Бойко": эксперт рассказал о ситуации в серой зоне Черного моря

"Вышки Бойко" с одной стороны представляют опасность для кораблей в Черном море, а с другой — важный экономический объект, который можно будет восстановить после окончания войны.

Черноморские буровые платформы, известные как "вышки Бойко", сейчас не контролируются в полной мере ни Силами обороны Украины, ни российскими оккупационными войсками. Однако уничтожать их нецелесообразно.

Такое мнение высказал капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начштаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам Рыженко, эти объекты после войны будут иметь экономическую ценность для Украины, поэтому целенаправленно уничтожать их, скорее всего, не будут.

"Сначала, после того, как Россия захватила Крымский полуостров, эти платформы использовались по прямому назначению [для добычи газа – ред.]. Потому что прямого газопровода в Крым из РФ не было, а поставляемый из Украины газ был перекрыт. И, кстати, они достаточно много качали газа с этих платформ – около 3 млрд кубических метров в год. Это примерно столько, сколько тратит за год вся Молдова", — отметил Рыженко.

Но после того, как захватчики построили газопровод, добычу газа постепенно прекратили и превратили платформы в военные объекты. В частности, установили средства слежения за акваторией – радиолокационные станции типа "Нева", которые могут обнаруживать морские цели на дистанции до 20 км и подводные стационарные системы контроля морского дна.

Рыженко отметил, что именно эти данные слежения за несколько лет после аннексии полуострова помогли врагу заблокировать судоходство в Черном море за неделю до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Кроме того, на вышках постоянно находились российские спецназовцы. Были случаи, когда еще до начала широкомасштабной агрессии они открывали огонь из пулеметов по нашим самолетам, совершавшим там полеты", — отметил эксперт.

После начала вторжения в феврале 2022 года захватчики забрали с платформ личный состав, но аппаратура продолжила работать в автономном режиме.

Рыженко добавил, что существует дополнительная опасность со стороны "вышек Бойко" – враг потенциально может их использовать для посадки вертолетов для проведения операций высадки десанта на побережье в пределах Одесщины и Николаевщины.

"Для того чтобы противник не мог все это осуществить, проводятся соответствующие рейды с целью установления контроля над этими вышками. Но хочу сказать, что непосредственного контроля нет. Военных мы там тоже не оставляем, потому что противник может использовать авиацию, нанести по ним ракетные удары", – объяснил Рыженко.

Это означает, что сейчас северо-западная часть Черного моря является "серой зоной", а установить полный контроль Силам обороны не позволяет близость оккупированного Крыма, откуда противник осуществляет "определенные военные действия".

По мнению Рыженко, уничтожение "вышек Бойко" с одной стороны лишит врага возможности их использовать, а с другой – не разумно, так как это собственность нашего государства.

"Надо смотреть на перспективу. В будущем вышки можно отремонтировать и использовать для морской экономики Украины. Запасов газа у нас на месторождении в Черном море хватит для нашей страны как минимум на 100 лет", – подчеркнул бывший заместитель начштаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

Напомним, В ГУР Минобороны Украины отметили трусость российских оккупантов, покинувших так называемые "вышки Бойко" во время спецоперации украинских разведчиков и скрывшихся от огневого контакта на мысе Тарханкут в Крыму.

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