Російський опозиціонер Ільдар Дадін загинув на фронті — ЗМІ

Офіційної інформації про його смерть немає.

Російський опозиціонер Ільдар Дадін, який воював за Україну в складі “Сибірського батальйону” під позивним “Ганді”, загинув на фронті під час бою на Харківщині.

Про це йдеться у повідомленні на платформі Х (колишній Twitter) колишньої журналістки російського радіо “Эхо Москвы” Ксенії Ларіної.

У коментарі виданню Sotа Ларіна уточнила, що про загибель Дадіна в Харківській області їй повідомив колишній віцепрезидент “Газпромбанку” Ігор Волобуєв, який також воює проти окупантів у складі російського підрозділу Сил оборони України. Волобуєв при цьому послався на товариша Ільдара, який служить у тому ж “Сибірському батальйоні”.

Інші джерела поки не підтверджували загибелі опозиціонера, офіційної інформації про його смерть немає.

Що відомо про Ільдара Дадіна

42-річний Ільдар Дадін народився у Підмосков’ї, у РФ працював в банківських установах.

Після 2014 року був активним учасником акцій протесту, зокрема на підтримку України.

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У 2015 році став першим, кого засудили на три роки позбавлення волі за статтею 212.1 Кримінального кодексу РФ за неодноразове порушення правил проведення мітингів. Пізніше він повідомляв про тортури у вʼязниці.

24 листопада 2016 року Європарламент зажадав звільнення Дадіна. У 2017 році його вирок скасували. У місцях позбавлення волі Дадін провів 1 рік та 2 місяці. Стаття, за якою його було засуджено, одержала неофіційну назву “дадінська”.

Після звільнення він продовжував брати участь у протестах і мітингах.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Дадін виїхав до Польщі.

На початку 2023 року приєднався до Сил оборони України у складі “Сибірського батальйону”.

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