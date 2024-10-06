Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На фронті загинув зять Ірини Фаріон

На фронті загинув зять Ірини Фаріон

Зять Василь Особа на могилі вбитої Ірини Фаріон. Фото: Софія Семчишин/Фейсбук

Василь Особа служив у 4-му батальйоні "Сила Свободи" бригади швидкого реагування НГУ.

На фронті загинув зять вбитої мовознавиці Ірини Фаріон - Василь Особа.

Про це повідомила донька Ірини Фаріон та дружина військового Софія Семчишин на сторінці у фейсбук у неділю, 6 жовтня.

"Горіть і пеклі покидьки! Василь Особа вбито! Моя любов", - написала жінка та опублікувала сімейні фото.

За інформацією ЗМІ, чоловік загинув на Покровському напрямку. Коли саме - невідомо. 

Відомо, що Василь Особа служив у 4-му батальйоні "Сила Свободи" бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". 

Нагадаємо, що 19 липня 2024 на українську мовознавицю Ірини Фаріон було скоєно замах. Вона померла у лікарні. У вбивстві підозрюють 18-річного В’ячеслав Зінченка. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 січня 2025 року. Слідство у справі вбивства триває.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Славіка відпускають, це точно"! Справа Фаріон! Новий поворот! Гучна заява матері підозрюваного!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація