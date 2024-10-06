На фронті загинув зять Ірини Фаріон

На фронті загинув зять вбитої мовознавиці Ірини Фаріон - Василь Особа.

Про це повідомила донька Ірини Фаріон та дружина військового Софія Семчишин на сторінці у фейсбук у неділю, 6 жовтня.

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"Горіть і пеклі покидьки! Василь Особа вбито! Моя любов", - написала жінка та опублікувала сімейні фото.

За інформацією ЗМІ, чоловік загинув на Покровському напрямку. Коли саме - невідомо.

Відомо, що Василь Особа служив у 4-му батальйоні "Сила Свободи" бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж".

Нагадаємо, що 19 липня 2024 на українську мовознавицю Ірини Фаріон було скоєно замах. Вона померла у лікарні. У вбивстві підозрюють 18-річного В’ячеслав Зінченка. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 січня 2025 року. Слідство у справі вбивства триває.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Славіка відпускають, це точно"! Справа Фаріон! Новий поворот! Гучна заява матері підозрюваного!

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