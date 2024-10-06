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На фронте погиб зять Ирины Фарион

На фронте погиб зять Ирины Фарион

Зять Василий Лицо на могиле убитой Ирины Фарион. Фото: София Семчишин/Фейсбук

Василий Особа служил в 4-м батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования НГУ.

На фронте погиб зять убитого языковеда Ирины Фарион — Василий Особа.

Об этом сообщила дочь Ирины Фарион и супруга военного София Семчишин на странице в Фейсбуке в воскресенье, 6 октября.

"Горите и адские подонки! Василий Лицо убит! Моя любовь", — написала женщина и опубликовала семейные фото.

По информации СМИ, мужчина погиб на Покровском направлении. Когда именно – неизвестно.

Известно, что Василий Особа служил в 4 батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж".

Напомним, что 19 июля 2024 года на украинское языкознание Ирины Фарион было совершено покушение. Она скончалась в больнице. В убийстве подозревают 18-летнего Вячеслава Зинченко. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 января 2025 года. Следствие по делу убийства продолжается.

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