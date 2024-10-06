Трамп заявил, что США достигнут Марса, если будет переизбран

Трамп рассказал, что бы сделал на посту президента.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп поделился своими планами на случай переизбрания. Он пообещал снизить цены на энергоресурсы вдвое и снизить налоги.

Об этом сообщило издание sky.

Дональд Трамп вернулся на место покушения в Батлере, штат Пенсильвания, и начал свое выступление с шутки. Он поблагодарил людей, которые были в этот момент там: "Спасибо. Мы любим Пенсильванию".

"Я возвращаюсь в Батлер, чтобы передать простое сообщение... Мы снова сделаем Америку большой, мы победим на выборах", — сказал он.

Обсуждая покушение, он заявил, что преступник "хотел заставить замолкнуть меня и движение MAGA" и рассказал о моменте, когда "на 16 секунд время остановилось, пока этот порочный монстр высвобождал чистое зло".

Также Трамп обещал снизить цены на энергоресурсы вдвое, снизить налоги и раскритиковал свою соперницу Камалу Харрис за левые взгляды. Он подчеркнул, что США "достигнут Марса" к концу его второго срока, если он будет переизбран, и пообещал "не допускать мужчин в женский спорт".

Напомним, президент Владимир Зеленский поделился деталями своей встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Читайте также: