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Посадіть ці квіти й бур'янів на ділянці не стане: фото

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
571
Час на прочитання
2 хв
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Посадіть ці квіти й бур'янів на ділянці не стане: фото

Боротьба з бур'янами

Позбутися непотрібної рослинності можна без хімікатів, допоможуть певні квіти.

Дата публікації
Перегляди
571
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