Посадіть ці квіти й бур'янів на ділянці не стане: фото

Для боротьби з бур'янами на ділянці в саду чи на городі, експерти радять вирощувати багаторічні рослини, які стануть альтернативою хімічних засобів знищення рослинності

Бур'яни перешкоджають нормальному росту рослин, оскільки небажана рослинність поглинає велику кількість поживних речовин і вологи, які потрібні овочам та квітам.

Найпоширеніший засіб боротьби з бур'янами - це або висмикування їх вручну, прополювання грядок, або застосування ефективних, але шкідливих хімічних препаратів. В той час, як густа, щільна посадка певних видів рослин може заважати росту бур’янів, перешкоджаючи потраплянню сонячного світла на ґрунт і таким чином запобігаючи їх проростанню.

Які рослини посадити, щоб не було бур'янів

Надійними помічниками у боротьбі з бур'янами можуть стати багаторічні культури. Один з варіантів, який потрібно посадити, щоб подолати бур’яни, є деревій. Якщо рослину висадити групами, деревій буде успішно глушити ріст бур'янів.

Крім того, що це корисно, це ще й красиво -"Квіткові голівки утворюють крихітні скупчення квітів. Це ефектне цвітіння різноманітного кольору, включаючи помаранчевий, жовтий і червоний, залежно від сорту».

Деревій для боротьби з бур'яном

Другий варіант для розв'язання проблеми з бур’янами — це посадити віргінський хризогонум, рослину більш відому як золоте коліно або золота зірка. Ці квіти не тільки полегшать роботу на ділянці, а прикрасять її буянням квітів, а густа посадка низькорослих сортів не залишить шансу бур’янам.

віргінський хризогонум

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