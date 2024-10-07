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Усі цілі знищено: росіяни атакували Київ дронами-камікадзе 

Усі цілі знищено: росіяни атакували Київ дронами-камікадзе 

Росія атакує Київ / Фото: ТСН.ua

У столиці працювала ППО.

Сьогодні вночі відбулася четверта ворожа повітряна атака на Київ від початку жовтня.

Про це повідомили у КМВА. 

"Російська армія знову застосувала безпілотні літальні апарати. На Київ дрони заходили хвилями та з різних напрямків.Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад  дві години. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Раніше повідомлялося, що у Києві та низці областей лунає повітряна тривога. 

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