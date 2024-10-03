Путін готує приголомшливий ракетний обстріл України: експерт розкрив плани диктатора

За словами аналітиків, не виключається, що кількість ракет та дронів буде великою.

Низка військових експертів не виключають, що можливий наступний масований обстріл України путінською армією може відрізнятись кількістю повітряних цілей.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua військовий аналітик Олексій Гетьман, кількість повітряних цілей наступного разу може бути приголомшливою.

"За оцінками західної преси, росіяни виготовляють на місяць від 130 до 170 різних ракет. Мені здається, що це перебільшення. За іншими оцінками — 100. В цю кількість входять Х-101, "Кинджал", "Калібри", "Іскандер-К", "Іскандер-М". Що означає те, що від 26 серпня не було масованих обстрілі? Це означає, що ворог виробив близько 150 ракет, плюс ті, що вони могли отримати від Північної Кореї та Ірану", — каже Олексій Гетьман.

Та продовжує: "Можно очікувати, що наступний масований обстріл, а він буде в будь-якому випадку, може відбутись з використанням до 200 ракет — крилатих та балістичних. Плюс "Шахеди". Атака буде комбінованою. Якщо 26 серпня удар був з використанням близько 200 повітряних цілей, то цього разу можлива атака з використанням більше 300 повітряних цілей за добу. Я думаю, що цілями може бути енергетика, розподільчі вузли атомних станцій".

При цьому Олексій Гетьман згадує заяву українського прем’єр-міністра про те, що на важливих об’єктах енергетики побудований третій рівень захисту, який призначений захистити обладнання від прямого влучання ракети.

За словами Гетьмана, частина повітряних цілей вочевидь може бути спрямована і на Київ.

"Судячи з того, як вони готуються, то в першу чергу атаковані можуть бути енергетичні об’єкти", — резюмує Гетьман.

Своєю чергою, інший аналітик, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко про можливий черговий удар путінської армії у своєму Telegram-каналі написав наступне: "Вочевидь, що обмеживши удари у вересні, російські окупаційні війська готують або "великий салют" на день народження військового злочинця Путіна (7 жовтня) або суттєво готуються до опалювального сезону в Україні".

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Раніше повідомлялось про те, що експерт назвав день, на який можуть чекати окупанти.

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