Росія підкупила понад 130 тисяч громадян Молдови: що планував Кремль

Росія підкупила понад 130 тисяч громадян Молдови, щоб завадити її вступити до ЄС.

У Молдові розкрили масштабну операцію Росії, яка була покликана вплинути на результати референдуму щодо вступу країни до Євросоюзу і результати президентських виборів. Країна-агресор підкупила понад 130 тисяч громадян Молдови.

Про це повідомляє Bloomberg.

Голова Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чорнуецану розповів, що лише у вересні з Росії на рахунки громадян Молдови було переведено 15 мільйонів доларів. Вони мали поширювати дезінформацію, здійснювати провокації та напади на державні установи.

"Росія прагне не лише корумпувати виборців, а й спровокувати протести та дестабілізацію на території Молдови", - зазначив Чернуецану.

За його словами, платежі здійснюються шляхом переказів на картки банку, пов'язаного із Міністерством оборони Росії. Ті громадяни, яких підкупили, отримують інструкції через Telegram про те, як голосувати та поширювати неправдиву інформацію про ЄС.

Водночас, як розповіла голова Антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін, громадянам, які відкрили банківські рахунки в Росії, загрожує штраф, конфіскація майна або в'язниця.

"Для ясності: людям, які беруть участь у цьому, загрожує не лише штраф понад 37 тисяч леїв (понад 2 тисяч доларів - ред.), а й конфіскацією всіх коштів, що надійшли на іноземний рахунок... Ми маємо право заарештувати їхнє майно в Молдові: автомобілі, землю, будинки... Вам загрожує штраф, конфіскація (майна - ред.) або навіть ув'язнення", - розповіла вона.

За словами чиновниці, уникнути покарання можуть ті громадяни Молдови, які розкажуть про схему, здадуть незаконно отримані гроші та співпрацюватимуть зі слідством.

Нагадаємо, 20 вересня, МЗС Російської Федерації пригрозила Молдові і висунула вимогу не втручатися “в конфлікт в Україні”. Попередження стосується інформації про ймовірне розташування на авіабазі Меркулешти деяких літаків F-16, які призначаються для України.

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