Путин готовит ужасный ракетный обстрел Украины: эксперт раскрыл планы диктатора

По словам аналитиков, не исключается, что количество ракет и дронов будет огромным.

Ряд военных экспертов не исключают, что возможный последующий массированный обстрел Украины путинской армией может отличаться количеством воздушных целей.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua военный аналитик Алексей Гетьман, количество воздушных целей в следующий раз может быть огромным.

"По оценкам западной прессы, россияне производят в месяц от 130 до 170 различных ракет. Мне кажется, что это преувеличение. По другим оценкам — 100. В это количество входят Х-101, "Кинжал", "Калибры", "Искандер-К" ", "Искандер-М". Что означает то, что с 26 августа не было массированных обстрелов? Это означает, что враг произвел около 150 ракет, плюс те, что они могли получить от Северной Кореи и Ирана", — говорит Алексей Гетьман.

И продолжает: "Можно ожидать, что следующий массированный обстрел, а он будет в любом случае, может произойти с использованием до 200 ракет — крылатых и баллистических. Плюс "Шахеды". Атака будет комбинированной. Если 26 августа удар был с использованием около 200 воздушных целей, в этот раз возможна атака с использованием более 300 воздушных целей в сутки. Я думаю, что целями может быть энергетика, распределительные узлы атомных станций".

При этом Алексей Гетьман напоминает о заявлении украинского премьер-министра о том, что на важных объектах энергетики построен третий уровень защиты, предназначенный защитить оборудование от прямого попадания ракеты.

По словам Гетьмана, часть воздушных целей может быть направлена и на Киев.

"Судя по тому, как они готовятся, то в первую очередь атакованы могут быть энергетические объекты", — резюмирует Гетьман.

В свою очередь, другой аналитик, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко о возможном очередном ударе путинской армии в своем Telegram-канале написал следующее: "Очевидно, что ограничив удары в сентябре, российские оккупационные войска готовят или "большой салют" на день рождения военного преступника Путина (7 октября) или существенно готовятся к отопительному сезону в Украине".

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Ранее сообщалось о том, что эксперт назвал день, которого могут ждать оккупанты.

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