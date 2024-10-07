Все цели уничтожены: россияне атаковали Киев дронами-камикадзе

Сегодня ночью произошла четвертая вражеская воздушная атака на Киев с начала октября.

Об этом сообщили в КМВА.

"Российская армия снова применила беспилотные летательные аппараты. На Киев дроны заходили волнами и по разным направлениям. Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и суммарно продолжалась более двух часов. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов. Все вражеские БПЛА, которые угрожали столице были обезврежены", — говорится в сообщении.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога.

Читайте также: