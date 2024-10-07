Во временно оккупированной Феодосии вспыхнула нефтебаза

В Крыму была неспокойная ночь.

Во временно оккупированной Феодосии, где предварительно после атаки БПЛА, вспыхнула местная нефтебаза

Об этом сообщают рос"СМИ".

Перед пожаром жители слышали взрывы, сообщили очевидцы.

Местные "власти" подтвердили пожар на нефтебазе, о причинах не сообщалось.

"Воспламенение на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Феодосию выехал "вице-премьер" Игорь Михайличенко", — пишет "советник главы Крыма" Крючков со ссылкой на "главу администрации Феодосии" Игоря Ткаченко.

Напомним, спутниковые снимки показали, что Россия усилила оборону Керченского моста, соединяющего ее с Крымом. На кадрах, сделанных Maxar Technologies, видно, как вокруг моста возводят дополнительные защитные сооружения, включая баржи и плавучие заграждения. Эти меры направлены на защиту от украинских атак, особенно с использованием беспилотников, уже неоднократно повреждавших мост.

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