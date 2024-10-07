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Ночью по Украине летали вражеские дроны: где прогремели взрывы

Ночью по Украине летали вражеские дроны: где прогремели взрывы

Враг продолжает атаковать наше государство дронами ночью / Фото: ТСН.ua

Враг продолжает атаковать украинцев ночью.

В ночь на 7 октября 2024 года враг атаковал Украину движением беспилотных дронов.

Поэтому были объявлены воздушные тревоги в ряде регионов.

Также работали Силы ПВО, а кое-где прогремели взрывы:

  • Киевщина;

  • Синельниково/р-н (Днепропетровщина);

  • Лубны/р-н (Полтавщина);

  • Харьков/р-н;

  • Павлоград;

  • Суммы;

  • Новомосковск/р-н;

  • Днепр/р-н;

  • Пригород Киева;

  • Обухов/р-н (Киевщина);

  • Чернигов/р-н.

Напомним, что ранее сообщалось, что оккупанты попали в лесопарк Шевченковского района Харькова.

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