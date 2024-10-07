Ночью по Украине летали вражеские дроны: где прогремели взрывы

В ночь на 7 октября 2024 года враг атаковал Украину движением беспилотных дронов.

Поэтому были объявлены воздушные тревоги в ряде регионов.

Также работали Силы ПВО, а кое-где прогремели взрывы:

Киевщина;

Синельниково/р-н (Днепропетровщина);

Лубны/р-н (Полтавщина);

Харьков/р-н;

Павлоград;

Суммы;

Новомосковск/р-н;

Днепр/р-н;

Пригород Киева;

Обухов/р-н (Киевщина);

Чернигов/р-н.

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Напомним, что ранее сообщалось, что оккупанты попали в лесопарк Шевченковского района Харькова.

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