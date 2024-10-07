Ночью по Украине летали вражеские дроны: где прогремели взрывы

Враг продолжает атаковать украинцев ночью.
В ночь на 7 октября 2024 года враг атаковал Украину движением беспилотных дронов.
Поэтому были объявлены воздушные тревоги в ряде регионов.
Также работали Силы ПВО, а кое-где прогремели взрывы:
-
Киевщина;
-
Синельниково/р-н (Днепропетровщина);
-
Лубны/р-н (Полтавщина);
-
Харьков/р-н;
-
Павлоград;
-
Суммы;
-
Новомосковск/р-н;
-
Днепр/р-н;
-
Пригород Киева;
-
Обухов/р-н (Киевщина);
-
Чернигов/р-н.
Напомним, что ранее сообщалось, что оккупанты попали в лесопарк Шевченковского района Харькова.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.