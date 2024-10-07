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Україною рухаються ворожі дрони: названо напрямок руху

Україною рухаються ворожі дрони: названо напрямок руху

Потурбуйтеся про власну безпеку. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

В Україні - знову неспокійно.

У ніч на 7 жовтня 2024 року ворог використав проти мирних українців ударні безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

"Зберігається загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Сумської, Полтавської, Чернігівської, Київської, Житомирської, Черкаської та Дніпропетровської областей", - пишуть українські військові.

  • Житомирська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

  • Кіровоградська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що окупанти влучили в лісопарк Шевченківського району Харкова

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