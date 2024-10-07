Известные певцы-конкуренты подрались в торговом центре – видео

Колумбийские музыкальные звезды, 48-летний Джованни Айала и 40-летний Чиро Киньонес, подрались во время шопинга с друзьями.

Об этом пишет NTK.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как Айала приближается к своему сопернику в компании женщины и крепкого друга. Он, очевидно, постукивает себя по голове, чтобы назвать Киньонеса "сумасшедшим". Его приятель обменивается словами с Киньонесом, который, кажется, бьет его в лицо. Затем Айала обменивается ударами с одним из спутников Киньонеса, прежде чем оба певца начинают драку.

Киньонес, очевидно, бросает Аялу на пол, прежде чем оба сопровождавших их мужчин продолжают драку дальше по коридору.

Эти сцены были сняты 3 октября в торговом центре Gran Estación в столице Колумбии Боготе.

Согласно сообщениям, напряженность между двумя звездами возникла несколько месяцев назад, когда Киньонес решил выпустить новую версию сингла Regalada sales cara. Песня изначально была записана в сотрудничестве с Айалой, который не участвовал в новой записи. Как сообщается, Айала настаивал на том, чтобы его сын также участвовал в новой версии, но Киньонес считал иначе и в результате исключил их обоих.

После предполагаемой потасовки дочь Айалы Валентина написала в Instagram: "Соответствующие жалобы уже подаются вместе с видеозаписями из торгового центра, когда пришел этот парень. Слава Богу, что с папой была важная дама и его охранники, которые не дали ему пострадать. Мой папа только что перенес операцию на глазу. Когда он упал, то закрыл глаз рукой".

Джованни Айала / Фото: instagram.com/giovannyayalaoficial

Айала сказал своим 467 000 поклонникам в Instagram: "Я хочу публично осудить то, что Чиро Киньонес и его товарищи совершили физическое нападение на меня и мою спутницу. Я глубоко разочарован таким поведением человека, которому я помогал и поддерживал, когда он начинал свою карьеру, когда его еще никто не знал. Мы не можем терпеть насилие в какой-либо форме, тем более в мире развлечений".

Однако Киньонес заявил в социальных сетях: "Я предоставим доказательства преследований, которые я подвергаю в социальных сетях и лично от Джованни и его окружения".

Чиро Киньонес / Фото: instagram.com/ciroquinonez

Полиция пока что публично не отреагировала на жалобы знаменитостей.

Напомним, женщина познакомилась с мужчиной и инсценировала собственное похищение и изнасилование. Стало известно, каков был ее план и почему он провалился.

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