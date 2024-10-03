Ахтем Сеітаблаєв вперше розповів про смерть батька в окупованому Криму

У режисера померла рідна людина, але він не наважувався про це розповісти раніше.

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв вперше розповів про горе, яке сталося в його родині.

У знаменитості помер батько. Рідна людина Сеітаблаєва жила в окупованому Криму. Хоч як би режисер не намагався переконати його виїхати, але він відмовлявся. У серпні минулого року батько Ахтема Сеітаблаєва помер.

"Я пропонував батькам, яких вже, на жаль, немає, виїхати. Вони відповідали: "Сину, ми не для того приїхали, щоб знову виїжджати. Нехай їдуть вони". Тато помер в серпні минулого року", - розповів режисер в інтерв'ю Oboz.ua.

Ахтем Сеітаблаєв / Фото: instagram.com/akhtemseit

Мами Ахтема Сеїтаблаєва не стало в липні 2021 року. Режисер пригадує, що його рідна людина за освітою була акторкою, але не працювала за професією. Утім, свою першу роль мама Ахтема Сеїтаблаєва зіграла у його фільмі "Хайтарма".

"Мама померла в липні 2021 року. Моя мама – актриса, але ніколи не працювала за фахом. Я її знімав у своїй картині "Хайтарма" – це була її перша роль. Вона мені довіряла як режисеру, вже на той момент вірила, що її син професіонал", - поділився режисер.

Ахтем Сеітаблаєв з мамою / Фото: instagram.com/seitablaiev

Нагадаємо, Ахтем Сеітаблаєв нині служить в лавах ЗСУ. Нещодавно режисер розповів, чим займається у війську, та розсекретив, яку зарплату отримує.

Читайте також: