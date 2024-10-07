Мадонна сообщила о горе в ее семье: "Я сделала все возможное"

Американская певица Мадонна сообщила о горе, которое случилось в ее семье.

В исполнительнице умер близкий человек. На 64-м году жизни не стало младшего брата звезды – танцора, художника и дизайнера Кристофера Чикконе. Печальной новостью Мадонна поделилась в своем Instagram. Младшего брата артистки не стало 4 октября. Жизнь Кристофера Чикконе забрала тяжелая болезнь - рак, с которой он боролся в течение длительного времени.

Младший брат Мадонны – Кристофер Чикконе / Фото: Associated Press

"Он был художником, поэтом и визионером. Я восхищалась им. У него был безупречный вкус и острый язык, который он иногда использовал против меня, но я всегда прощала. Последние несколько лет были нелегкими. Мы не общались некоторое время, но когда мой брат заболел, мы нашли путь назад друг к другу. Я сделала все возможное, чтобы он оставался в живых как можно дольше. Ему было так больно! Я рада, что он больше не страдает. Такого, как он никогда не будет", - со скорбью написала артистка.

Мадонна, а слева от нее ее младший брат / Фото: Associated Press

Отметим, Кристофер Чикконе начинал свою карьеру как танцор, но впоследствии присоединился к проектам старшей сестры. В частности, он поддерживал Мадонну. Чикконе был участником балета сестры и снялся в ее клипах, таких как Lucky Star. Также брат певицы был арт-директором двух ее мировых концертных туров – Blond Ambition World Tour и The Girlie Show.

Напомним, недавно украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев сообщил о смерти отца. Родного человека знаменитости не стало в оккупированном Крыму.

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