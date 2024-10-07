Курс валют в Україні: що відбувається з доларом – такого давно не було

Початок жовтня приніс новий сюрприз на валютному ринку: курс долара став, як укопаний, а курс євро стрімко пішов униз. Це сталося рівно через рік після того, як Нацбанк перейшов від фіксованого курсу долара до курсу керованої гнучкості. За 12 місяців долар подорожчав від 36,57 грн до 41,25 грн за одиницю, тобто майже майже на 5 гривень, або на 12,7%.

Як оцінюють фінансові аналітики це торішнє рішення НБУ, що буде з курсом на поточному тижні, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (7-13 жовтня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, весь минулий тиждень, з 30 вересня по 6 жовтня, курс готівкового долара нагадував залізничну колію або лижню, це були майже горизонтальні паралельні прямі. Одна – курс продажу, друга – курс купівлі. Коливання були у межах статистичної похибки, не більше п’яти копійок.

У понеділок, 30 вересня, банки та пункти обміну валют продавали долар у середньому по 41,54 грн, купували по 41,00, у неділю, 6 жовтня, відповідно по 41,52 і 41,05 грн.

Найнижча ціна продажу долара була 41,40 грн/долар (-5 коп. за тиждень), найвища – 41,60 грн/долар (-10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,33 (-4 коп. за тиждень).

Готівковий євро продовжував швидко дешевшати, за тиждень курс знизився з 46,50 до 45,91 грн/євро (-55 коп.) у продажу і з 45,87 до 45,31 грн/євро (-56 коп.) у купівлі. Тобто більше, ніж євровалюта подорожчала за весь вересень.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, коливання курсу були значно помітнішими, особливо у купівлі. У продажу долар з понеділка, 30 вересня, по середу, 2 жовтня, подешевшав лише на 5 коп., до 41,45 грн, а на неділю, 6 жовтня, подорожчав на 2 коп., до 41,47 грн. У купівлі курс "провалився" 2 жовтня до 41,25 грн/долар (-22 коп.), однак на вихідних підвищився до 41,40 грн, тобто за тиждень долар у купівлі подешевшав у підсумку на 7 коп.

Євро вже другий тиждень поспіль помітно дешевшав. З 30 вересня по 6 жовтня курс продажу впав на 62 коп., до 45,86 грн/євро, курс купівлі – на 64 коп., до 45,66 грн/євро.

Нацбанк на минулому тижні тримав курс долара практично стабільним, коливання були у межах 6 коп., від 41,22 до 41,28 грн/долар. А от євро помітно подешевшав, якщо 30 вересня офіційний курс був 45,95 грн/євро, то 6 жовтня лише 45,52 (-43 коп.). На понеділок, 7 вересня, регулятор встановив курс 41,19 грн/долар і 45,43 грн/євро.

Співвідношення долар/євро зменшилось з 1,12 до 1,10 долара за євро.

Як пояснив Андрій Шевчишин, 30 вересня, в останній день третього кварталу, була значна пропозиція валюти на міжбанківському ринку, що стримало курс від зростання.

"Такої "мертвої" стабільності давно не було, – говорить експерт. – Надалі Нацбанк зробив усе, щоб ця ситуація збереглась, а саме: продавав валюти з резервів на міжбанку рівно стільки, щоб утримати курс долара не лише від зростання, а й від коливань. Очевидно, що це вплинуло і на готівковий ринок. Більшість банків, схоже, не вважали за доцільне коригувати курси купівлі і продажу валюти на кілька копійок, це відобразилось і на середніх показниках курсу долара. Щодо євро ситуація дещо інша – євровалюта дешевшала через зниження котирувань пари євро-долар на зарубіжних фінансових ринках".

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Експерти вважають, що Нацбанк у найближчий тиждень продовжить стримувати девальвацію гривні за рахунок продажу безготівкової валюти на міжбанківському ринку, аби таким чином зменшити ріст цін у жовтні.

Тому, на думку Андрія Шевчишина, ще тиждень збережеться нинішня стабільність курсу.

"У Нацбанка зараз головна мета – стримати інфляцію і повернути курс долара, за яким імпортери розраховують ціну продажу товару, до реальних значень, зараз він завищений, - пояснив експерт. – Саме тому я не очікую у найближчі дні коливань як безготівкового, так і готівкового курсу".

Дещо інший прогноз у Олега Пендзина.

"За останніми даними Держкомітету статистики, інфляція у серпні поточного року прискорилась з 5,4% до 7,5% у річному вимірі, це багато за один місяць, – зазначив Олег Пендзин. – Тому регулятор почав її стримувати за рахунок зміцнення гривні. Однак після 10 жовтня очікую, що безготівковий, а за ним і готівковий долар знову подорожчає до значень, які були у середині вересня, це десь 41,80 грн/долар".

Андрій Забловський говорить, що поки нема фундаментальних причин для обґрунтованого розвороту тренду у бік підвищення курсу долара. Тому на поточному тижні триватиме стабільність курсу на рівні, що встановився, з незначними коливаннями вгору-вниз, це так званий "боковий" тренд.

Андрій Забловський також оцінив річний підсумок впровадження Нацбанком курсу керованої гнучкості.

"Те, що національна валюта в умовах війни втратила за рік менше п’яти гривень своєї вартості щодо долара або лише 12,5% – дуже хороший результат, – вважає Андрій Забловський. – Нелегальний ринок ніколи не враховував фіксований курс 36,6 грн/долар, він рік тому був близько 40 грн. Тому курс керованої гнучкості поступово стабілізував ринок і зменшив інфляцію. Голова Нацбанку вже повідомив, що такий підхід продовжиться й надалі".

Продавати чи купувати валюту

Експерти дали поради на вибір.

Олег Пендзин вважає, що треба продовжувати заробляти на гривні.

"Поки курс гривні стоїть, недоцільно виходити з гривневих депозитів до терміну їх закінчення, аби не втратити зароблені відсотки. Надалі, для одержання більшого прибутку, є сенс інвестувати у тримісячні гривневі ОВДП (облігації державної внутрішньої позики) з дохідністю 15,5% річних або 3,875% за три місяці, – радить Олег Пендзин. – Інвестиції у валюту такої дохідності не дадуть. Якщо купити зараз долари по 41,50 грн і сподіватись, що через 12 місяців буде курс 45 грн/долар, це дорівнюватиме дохідності 8,4% річних".

Тим, хто не бажає часто ходити до банку, аби укласти новий короткостроковий договір по депозитах чи цінних паперах, замість того, що закінчився, Андрій Шевчишин пропонує два варіанти інвестицій: це готівкова валюта або дорогоцінні метали.

"Справді, дохідність у валюті менша, однак курс зараз вигідний, а надійність більша, бо готівкові доларові заощадження завжди під рукою, - зазначив експерт. – Щодо дорогоцінних металів – це золото і срібло, то для купівлі золотих банківських зливків потрібні значні суми, адже один грам золота 999,9 проби коштує зараз понад 4000 гривень. Інвестувати варто у золоті зливки вагою від 10 г, бо, наприклад, продажна ціна зливка вагою 1 г становить близько 4800 грн, а 1 г золота у 10-грамовому зливку коштує приблизно 4100 грн, на 15% дешевше.

Доступнішими є срібні зливки, наприклад, зливок срібла вагою 20 г можна купити в одному з банків за 3200 грн. Але інвестиції у дорогоцінні метали вигідні на кілька років, бо різниця між ціною купівлі і продажу зливка у банку досить велика – 14-15%".

Андрій Забловський, як і раніше, вважає доцільною диверсифікацію заощаджень: приблизно 30% заощаджень доцільно тримати у гривні – це можуть бути банківські вклади або ОВДП. Банківські метали, на його думку, також гідний варіант інвестицій.

"Є різні інструменти, все залежить від стратегії інвестора, щодо дорогоцінних металів повинна діяти довгострокова стратегія - "купити і забути" на тривалий період, – роз’яснив Андрій Забловський. – Очевидно, що для цього потрібні значні кошти, бо 1-2 грами золота або 100 г срібла великого доходу не дадуть".

Продавати валюту без крайньої необхідності всі фахівці, як і раніше, вважають недоцільним, незважаючи на її нинішнє подешевшання. Адже весь поточний рік є наявним у цілому висхідний тренд курсу долара. З початку року готівковий долар подорожчав у продажу з 39,15 до 41,52 грн/долар, у купівлі з 38,40 до 41,05 грн/долар. Очікується, що цей процес до кінця року прискориться.