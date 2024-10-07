В Україні знову оголошена повітряна тривога: ракетна небезпека

Сьогодні, 7 жовтня, в Україні знову оголошена повітряна тривога - "почервоніли" всі області.

У Повітряних силах попередили: ракетна небезпека по всій території України через МіГ-31К.

Тим часом кияни повідомляють про звуки, що схожі на вибухи.

Моніторингові канали пишуть, що летять "Кинжали" у бік Хмельницької області.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 7 жовтня знову застосувала проти України безпілотні літальні апарати.

На Київ дрони заходили хвилями та з різних напрямків.

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