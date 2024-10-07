У Хмельницькій області гриміли вибухи

Сьогодні, 7 жовтня, на Хмельниччині зрання лунали вибухи.

Про це повідомляють ТСН.ua місцеві жителі.

Наразі у регіоні триває повітряна тривога. Моніторингові канали пишуть, що літає ворожий "Шахед", який постійно змінює курс.

Згодом в ОВА повідомили, що сили ППО в межах області знищили 1 ворожий БПЛА типу "Shahed".

Станом на цю годину, інформація щодо травмованих, загиблих та руйнувань не надходила.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 7 жовтня знову застосувала проти України безпілотні літальні апарати.

На Київ дрони заходили хвилями та з різних напрямків.

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